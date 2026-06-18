Con el fin de revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los ministros de comercio de los tres países socios, Marcelo Ebrard, Jamieson Greer y Dominic LeBlanc, respectivamente, se reunirán de manera virtual el próximo primero de julio, para cumplir con lo que dice el acuerdo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en un videomensaje, desde Washington, que en esa fecha “hay diversas alternativas previstas”, porque el acuerdo comercial “se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas”.

Añadió que adicionalmente el 20 de julio se tendrá en la Ciudad de México (CDMX) la tercera ronda formal entre estadounidenses y mexicanos para “discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando”.

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El canciller mexicano confirmó que sí habrá una reunión y que será de manera virtual, en la que participarán los ministros de comercio de cada país socio.

"Camino a seguir" en T-MEC se definirá en próxima reunión

De acuerdo con el texto del Tratado, en dicha reunión los tres ministros definirán el camino a seguir, basados en las dos opciones que considera el tratado en su artículo 34.7 y que son:

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Mantener el acuerdo por otros 16 años, para lo cual cada país debió enviar a sus contrapartes, el 1 de junio pasado, una carta mostrando su interés en continuar en el T-MEC, lo que ya hicieron Canadá y México, pero que aún no se sabe si Estados Unidos envió.

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“Si cada Parte confirma su deseo de prorrogar este Tratado, la vigencia de este Tratado se prorrogará automáticamente por otros 16 años y la Comisión llevará a cabo una revisión conjunta y considerará la extensión de la vigencia de este Tratado a más tardar al final del próximo plazo de seis años”, expone el texto.

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De acuerdo con el texto del T-MEC, de no haber carta de una de las partes, en este caso de la Unión Americana, el “tratado terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor”, es decir, le restarían aún 10 años y habría revisiones anuales.

“Sí, como parte de una revisión de seis años, una Parte no confirma su deseo de prorrogar la vigencia de este Tratado por otro plazo de 16 años, la Comisión se reunirá para realizar una revisión conjunta todos los años por el resto del plazo de vigencia de este Tratado”.

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Acuerdos bilaterales, el escenario probable

La semana pasada, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que esperarían "que tengamos acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si esos acuerdos resuelven los asuntos que los tres países intentan resolver".

Dijo que “Estados Unidos busca dentro de la estructura del T-MEC acuerdos bilaterales separados con Canadá y México y nosotros, por cierto, buscamos acuerdos bilaterales también con México y trabajamos para ello”.

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ss/mcc