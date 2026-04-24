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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostendrá este viernes una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
En su conferencia mañanera de 24 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también recibirá a la directora de Petrobras, Magda Chambriard.
“Voy a ver a las grandes ligas en un ratito, y luego a la directora de Petrobras que está aquí en México”, comentó.
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Detalló que la conversación telefónica será a las 11:30 horas con el canadiense, antes de salir a un evento en Hidalgo para inaugurar una cancha de futbol.
Esta llamada con el primer ministro de Canadá se da en el marco del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde falleció una ciudadana canadiense. También se da en el contexto de la negociación del T-MEC.
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