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La presidenta informó que sostendrá este viernes una llamada con el primer ministro de Canadá, .

En su conferencia mañanera de 24 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también recibirá a la directora de , Magda Chambriard.

“Voy a ver a las grandes ligas en un ratito, y luego a la directora de Petrobras que está aquí en México”, comentó.

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Detalló que la conversación telefónica será a las 11:30 horas con el canadiense, antes de salir a un evento en Hidalgo para inaugurar una cancha de futbol.

Esta llamada con el primer ministro de Canadá se da en el marco del , donde falleció una ciudadana canadiense. También se da en el contexto de la negociación del T-MEC.

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