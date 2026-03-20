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Después de que el mandatario ofreció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una alianza en materia energética, nuestro país alista la visita de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con su homólogo brasileño Mauro Viera, con quien revisó la agenda bilateral, en el marco de la Reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC en Colombia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que De la Fuente y Viera hablaron de la próxima visita a México de la presidenta de Petrobras para sostener reuniones con Pemex con miras a una próxima colaboración.

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Reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC en Colombia. Foto: X (@SRE_mx)
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Kershenobich viaja a Brasil

También revisaron la visita a Brasil del secretario de Salud, David Kershenobich, para avanzar en la coordinación regulatoria en materia sanitaria y desarrollo conjunto de medicamentos y vacunas.

"El canciller Viera agradeció y reconoció el éxito de la implementación de la para nacionales de Brasil que permitirá incrementar el turismo a nuestro país", destacó la SRE.

Mientras que el canciller De la Fuente agradeció las gestiones brasileñas para salvaguardar los intereses de la representación diplomática de México en Perú.

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cdm/bmc

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