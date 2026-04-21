“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que “es un día triste” para Canadá, tras la muerte de una canadiense en el tiroteo del lunes en Teotihuacán, a la vez que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su “atención personal en este asunto”.

En Ottawa, previo a una reunión de gabinete, Carney dijo a reporteros que “aprecio mucho la atención personal” de Sheinbaum al caso. Además de la canadiense fallecida, hay otra mujer, identificada como Delicia Li de Yong, que resultó herida en el ataque.

“Nuestros corazones están con la familia y amigos de la persona que fue trágicamente asesinada”, añadió Carney. “Es un día triste. Es una circunstancia terrible. Estamos trabajando con las autoridades mexicanas en esta situación”.

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La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, dijo que su contraparte mexicana, el canciller Roberto Velasco, se ha comprometido a realizar una pronta investigación.

“Nuestros funcionarios consulares están en el terreno asistiendo a las víctimas y, en particular, a los canadienses en México”, indicó.

Los forenses bajan el cadáver de una víctima por una pirámide después de que, según las autoridades, un hombre armado abriera fuego en Teotihuacán, México, el lunes 20 de abril de 2026. Foto: AP/Eduardo Verdugo

Cuando se le preguntó si el gobierno canadiense revisaría su alerta de viaje para México, Anand subrayó que ambos países están en estrecho contacto.

“Estamos revisando todos los asuntos relacionados con la relación bilateral”, aseguró, para luego añadir que no hay indicios de que hubiera violencia de los cárteles involucrada en el tiroteo.

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Las autoridades identificaron al atacante como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario del estado de Oaxaca. El ataque dejó, además de la canadiense fallecida, 13 personas heridas, algunos por heridas de bala, otros por lesiones causadas en su intento de huir.

El ataque se produjo en la pirámide de la Luna, cuando Jasso tomó algunos rehenes y disparó. Según las primeras investigaciones, el atacante se inspiró en el tiroteo de Columbine, del que el lunes se cumplieron 27 años.

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