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La Secretaría de Gobernación (), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que se habilitó una línea especial para personas que estuvieron en los hechos registrados ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, en donde un joven armado privó de la vida a una ciudadana canadiense y dejó más de una decena de heridos.

En redes sociales, la dependencia federal detalló que el número telefónico es el siguiente: 55 1000 2000, extensión 57508.

“Si estuviste en los hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, o eres familiar de alguien que pudo haber estado ahí, el Gobierno de México habilitó una línea especial para ti. Ahí podrás recibir información, apoyo y acompañamiento”, garantizó Gobernación.

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Durante la “Mañanera del Pueblo” de este martes, la secretaria de Gobernación informó que siete personas víctimas de esta agresión siguen en atención hospitalaria, mientras que seis han sido dadas de alta.

Rodríguez reportó que se trata de cuatro víctimas mujeres y nueve hombres, donde se encuentran personas originarias de Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.

Tras estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , aseguró que incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios arqueológicos y en los principales destinos turísticos de México.

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