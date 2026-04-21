“Nosotros aumentamos el presupuesto de vigilancia en sitios arqueológicos”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el ataque registrado este lunes por un joven en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó a una canadiense fallecida, así como el perpetrador que se quitó la vida.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, Secretaría de Cultura e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a sentarse para revisar el fortalecimiento de la seguridad en los sitios arqueológicos.

“En el momento que tengamos ya en todo el protocolo, por supuesto lo vamos a informar”, dijo.

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Estado de México. 20 de noviembre de 2024. Zona Arqueológica Pirámides de Teotihuacán Foto: Luis Camacho/El Universal Estado de México

—“¿Se hará un protocolo particular para los sitios arqueológicos?”, se le preguntó.

—“Sí, el objetivo es evitar que cualquiera pueda entrar con un arma de fuego. No ha ocurrido nunca, con excepción del día de ayer, pero ya que ocurrió ayer, debemos tener protocolos que eviten que sea así; anuncios y al mismo tiempo información, y al mismo tiempo ver si se requiere equipamiento para poder adquirir el equipamiento. Entonces, son como ustedes saben, muchísimos sitios arqueológicos en México y pues eso es lo que tienen que platicar con la experiencia que se tiene”, expuso.

Al descartar la presencia de elementos de la Guardia Nacional cerca de los sitios arqueológicos, agregó también el aumento para la vigilancia.

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“Por cierto, nosotros aumentamos el presupuesto de vigilancia de los sitios arqueológicos. Eso es algo importante, desde el año pasado y este; normalmente están policías estatales o policías auxiliares que son contratados de las policías estatales.

“Hay a veces policías que pueden ser contratadas por privados o por el sector público para poder vigilar (...)”, refirió.

Sheinbaum destaca valentía de la Guardia Nacional

Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Ante el ataque hecho por el joven de 27 años de edad en Teotihuacán, la Mandataria federal destacó “la valentía” de la Guardia Nacional para enfrentarlo.

“Al instante que fueron informados, llegaron a lugar, siguieron todos los protocolos, una enorme preparación y al mismo tiempo mucha valentía también, porque avanzaron para evitar que pudiera aislar al agresor y que pudiera haber más personas víctimas de este agresor”, declaró.

Comentó que familiares del agresor identificado como Julio César Jasso ya tuvieron comunicación con las autoridades.

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