Daniela Martínez, una turista colombiana de 24 años oriunda de Sincelejo, relató los momentos de angustia que vivió durante el tiroteo ocurrido el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán. Su testimonio afirma varios puntos clave: la confusión inicial, el pánico entre los visitantes y la falta de control en el ingreso al lugar.

"Lo que empezó siendo un sueño terminó siendo una pesadilla", dijo a Caracol Radio, al recordar cómo inició la jornada, que hacía parte de un viaje turístico junto a su esposo.

"Cuando íbamos a entrar a la calle de los Muertos, se escucharon los primeros disparos", señaló.

En ese momento, la incertidumbre fue total. "No sabíamos de dónde venían esos disparos, no sabíamos si eran realmente disparos", explicó. Incluso, por tratarse de un espacio abierto, dudaron de lo que estaba ocurriendo: "Lo último que pensamos es que fuera un disparo".

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Pero entonces empezaron a ver gente corriendo. Las personas iban "llorando, gritando", relató. La guía turística que los acompañaba recibió una alerta por radio: "Están disparando, están disparando", y dio la instrucción inmediata: "Salgan corriendo".

Sin embargo, la evacuación fue caótica. Daniela, que también habló para Blu Radio, dijo a esta emisora que "no sabíamos por dónde correr. Corrí hacia donde me daba el instinto y corrí mal". A su juicio, esto evidenció una falla grave en el lugar.

"No había señalización, no había punto de encuentro, no había un plan de evacuación", lamentó.

Autoridades acordonan la zona del ataque armado en Teotihuacán (20/04/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Daniela vio escenas de desesperación. "Había muchas personas corriendo… unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha", dijo a Caracol Radio. También vio personas heridas: "Me encontré con dos que se habían tirado de la pirámide… uno estaba raspado y el otro no podía caminar", afirmó a Blu Radio.

Sobre las condiciones de ingreso al sitio, fue enfática en la falta de seguridad al momento de ingresar al centro histórico: "No nos requisaron, no revisaron, ni siquiera pidieron nuestros nombres", aseguró. Tampoco había, dijo a Blu, "ningún detector de metales, no había nada… entramos como Pedro por nuestra casa".

Daniela también cuestionó la presencia de autoridades durante los primeros minutos. "En los primeros 10 o 15 minutos no llegó la policía", afirmó. Lo único que observó fue a un vigilante informando por radio: "Decía que la persona tenía un arma y un cuchillo", afirmó a Caracol Radio.

"Por parte de autoridades no recibimos ninguna instrucción", señaló a Blu, aunque aclaró que los guías intentaron ayudar.

La colombiana reiteró que muchas personas quedaron desorientadas dentro del lugar. "No se les indicó que evacuaran, no se les indicó que salieran", dijo a Caracol. "Era un lugar tan grande, sin señalización, sin seguridad… terrible", consideró.

"Corre", lo que dijo un guía a turista canadiense

Daniel Edwards, canadiense, también estaba en Teotihuacán con su esposa cuando empezó el tiroteo.

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La pareja acababa de subir a la cima de la pirámide, donde se encontraba el tirador, pero ellos comenzaron a bajar antes de que comenzara todo.

"De repente empecé a oír gritos", contó a CBC Windsor desde México. "Alcé la vista y lo vi con el arma apuntando al aire".

Zona Arqueológica Pirámides de Teotihuacán Foto: Luis Camacho/El Universal Estado de México

El tirador se encontraba en una elevación por encima de ellos, y Edwards dijo que "una multitud de personas" comenzó a bajar a toda prisa por las empinadas escaleras del lugar para alejarse de lo que estaba sucediendo.

"Mi guía turístico se limitó a mirarme y me dijo: 'Corre'", contó Edwards, quien vive en Windsor, Ontario.

El atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, mató a una mujer canadiense e hirió a otros 13 turistas, incluyendo un menor de seis años y una adolescente de 13. Luego, se quitó la vida, confirmaron el martes las autoridades.

En la escena del crimen se encontraron portarretratos con una imagen generada con Inteligencia Artificial en la que aparecía Jasso con los autores de la masacre de Columbine, Colorado, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24.

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