El gobierno de México puso en marcha la nueva estrategia de negociación junto con el sector privado rumbo a la revisión del T-MEC.

Por primera vez en una ronda de diálogo gubernamental, empresarios y líderes de los organismos del sector privado presentaron al titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, los planteamientos para eliminar aranceles al acero, aluminio y automóviles, así como para conservar un trato preferencial para bienes industriales y agrícolas.

En lo que fue la segunda ronda bilateral de negociaciones, realizada en la CDMX, Greer y Ebrard acordaron “impulsar importantes conversaciones técnicas esta semana sobre seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes”.

Acordaron una primera reunión oficial de negociación bilateral del T-MEC la semana del 25 de mayo también en la CDMX.

Tras la reunión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que fue importante reunirse con representantes de empresas y organizaciones del sector privado, “porque Estados Unidos toma nota de lo que a México le preocupa. El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien”.

Tras el intercambio de posturas sobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Ebrard y Greer dialogaron con representantes de las industrias siderúrgica y automotriz, afectadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

El titular de la USTR escuchó a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).

Ebrard informó que Greer volvió por la tarde a Washington DC, pero permanecieron los especialistas estadounidenses y “vamos a escuchar mañana [martes] y hoy [lunes] en la tarde cuáles son los puntos de vista de Estados Unidos”.

“Le comentamos [a Greer] lo que hacemos las empresas transnacionales en México y EU, la importancia de la integración de las cadenas de suministro y el valor que agregamos las empresas en la región”, comentó el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle.

Tras reunirse en Palacio Nacional con Greer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en X que las conversaciones siguen “avanzando positivamente”.

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