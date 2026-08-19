¡Entrevista imperdible en Qué Plan! Nos acompaña en cabina Luciano Daniel (Daniel Zepeda), ex integrante y cofundador de "Daniel, Me Estás Matando", para platicarnos en exclusiva sobre su nuevo proyecto como solista y su profunda pasión por el bolero y la música romántica.En una plática íntima y reveladora, Luciano nos cuenta por primera vez cómo fue crecer en una dinastía de artistas siendo nieto de la legendaria diva del cine de oro María Victoria, su experiencia produciendo a Silvana Estrada en sus inicios ("Al Norte", "Te Guardo"), y la VERDADERA razón detrás de la separación de "Daniel, Me Estás Matando".Además, no te pierdas la increíble anécdota de cuando trabajó con Juan Gabriel y el insólito correo electrónico donde "El Divo de Juárez" le coqueteó e intentó colaborar con él. ¡Historias imperdibles de Armando Manzanero, arreglos musicales y su nuevo sencillo "Regrésame"!

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¿Qué Plan? ✨🎬

Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.