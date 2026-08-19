La Comisión de la Permanente ratificó por unanimidad el dictamen a Rogelio Granguillhome Morfín como embajador de México ante la República de Irlanda, quien de inmediato rindió la protesta de ley ante el pleno.

Durante la sesión de dicha Comisión, una vez ratificado, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, le tomó protesta a Granguillhome Morfín, quien fue propuesto a este cargo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Rogelio Granguillhome Morfín, embajador de México en Irlanda?

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, comentó que el nuevo embajador es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con Estudios Latinoamericanos por la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela.

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Cuenta con tres décadas de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como embajador de México en Uruguay, Corea del Sur, India, Singapur, Alemania, Bélgica y Luxemburgo, además de que ha encabezado la Unidad de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante la comparecencia, Rogelio Granguillhome Morfín enfatizó que su plan de trabajo al frente de la embajada de México en irlanda no pretende ser un “listado tradicional” de reuniones, visitas o acuerdos, más bien una estrategia con el fin de hacer de la nación europea una prioridad para el país en los próximos años.

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Refirió que el comercio entre México e Irlanda alcanzó los cuatro mil 500 millones de dólares en 2025, cuando se cumplieron 50 años de relaciones entre ambas naciones. Nuestro país, agregó, es el principal socio de Irlanda en América Latina y El Caribe y el cuarto destino de sus importaciones; además, esa nación es el quinto mercado más importante de Europa.

Comisión permanente ratifica a Rogelio Granguillhome Morfín, como nuevo embajador de México en Irlanda. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

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