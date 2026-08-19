Metrópoli | 19-08-26 | 16:06 |

La senadora Cynthia López Castro se “destapó” y anunció que buscará la para la .

En un video, sostuvo que, frente al mal gobierno, la frivolidad y el abandono que hoy vive la alcaldía, está convencida de que entre vecinos van a rescatarla y a defender la .

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“Hace 11 años fui electa diputada local por esta zona, representando Tepito. Después fui en dos ocasiones diputada federal por la Cuauhtémoc y hoy, como senadora de la Ciudad de México, sigo trabajando todos los días por nuestra ciudad y, especialmente, por nuestra alcaldía. Esperaré los tiempos de nuestro movimiento. A finales de septiembre, cuando llegue el momento de los registros, estaré lista para contender”, mencionó.

La expriista apuntó que la Cuauhtémoc merece un gobierno que trabaje, que esté en las calles y que escuche a sus vecinos. “Vamos con todo. La Cuauhtémoc la vamos a recuperar entre todas y todos”.

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