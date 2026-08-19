La Dirección Estatal del PRD en la Ciudad del México solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que atraiga el caso para resolver el tema de sus prerrogativas que actualmente mantiene congeladas el Instituto Electoral local (IECM).

En conferencia de prensa, Polimnia Romana Sierra, secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD CDMX, explicó que no hay razón jurídica válida para que el IECM les siga reteniendo sus prerrogativas, y que si bien los OPLES tienen autonomía y atribuciones propias, existen mecanismos extraordinarios para que el INE pueda intervenir cuando la trascendencia de un asunto lo amerita.

“Creemos que estamos frente a un caso que merece, por lo menos, ser conocido por el Consejo General de INE. Aquí no estamos hablando sólo de una diferencia política, aquí estamos hablando del cumplimiento de una sentencia federal, estamos hablando de actos de autoridad que deben sujetarse a resoluciones jurisdiccionales y el riesgo que representa normalizar su incumplimiento, porque una sentencia no es una sugerencia, una sentencia se cumple y por eso vamos a solicitar al INE que revise el caso y determine si existen elementos suficientes para ejercer la facultad de atracción y, en su caso, alguna de las facultades extraordinarias de la Constitución que le reconoce respecto de los organismos electorales locales”, sostuvo.

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La exlegisladora recordó que hay dos sentencias firmes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que los reconocen como dirigencia legítima, y dejó claro que esto no se trata de un pleito entre dos grupos. “No hay dos grupos, sólo hay un grupo que está aquí y que tiene la personalidad jurídica, el otro no es un grupo que está en pleito, eso lo quiero dejar muy claro porque se ha manejado que hay dos grupos: no hay dos grupos, sólo hay un grupo reconocido por el Instituto Electoral y por la Sala Superior del Tribunal Federal”.

En este sentido, comentó que solicitarán la presencia de los dos diputados locales del PRD (Nora Arias y Pablo Trejo) para pedirles cuentas y un informe sobre sus actividades legislativas.

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Rocío Sánchez, secretaria de Igualdad de Género del PRD CDMX, anunció que está en marcha su convocatoria para buscar a los Impulsores de la Ciudadanía Democrática en las 16 alcaldías, figura pensada para fortalecer la organización territorial y construir una nueva dinámica con la ciudadanía, aunque aclaró que de facto estas personas no serán los candidatos para 2027.

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La Dirección Estatal del PRD CDMX reiteró que aspiran a alcanzar un 10% de la votación para las elecciones de 2027.

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Sobre la ausencia a las conferencias de prensa de Alan Lobo Rodríguez, quien es el presidente legal del PRD CDMX, los perredistas sostuvieron que es por su decisión, ya que están analizando si quieren una presidencia o tomar las decisiones de manera colegiada.

Minutos después de esta conferencia de prensa, el equipo de la diputada local Nora Arias compartió un posicionamiento en el que los dirigentes estatales del PRD la respaldan como presidenta en la CDMX.

LL