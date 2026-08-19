Normalmente, una prueba de manejo de las que hacemos consiste en utilizar el auto prácticamente como lo haríamos en nuestra vida cotidiana: manejar en tráfico, salir a carretera, acelerar cuando tenemos oportunidad y, por supuesto, conocer qué tan ahorrador puede llegar a ser.

Pero esta vez fue diferente. ¿Alguna vez habías escuchado que para aprender a manejar mejor necesitas manejar lento? Nosotros lo comprobamos al participar en una competencia donde no ganaba quien llegara primero, sino quien consiguiera gastar menos gasolina.

Para hacerlo se utilizaron aproximadamente 10 SOUEAST S08 i-DM, todos bajo las mismas condiciones de gasolina y porcentaje de autonomía. Por delante teníamos cerca de 280 km entre la Ciudad de México y Valle de Bravo, pasando por ciudad, autopista, curvas y cambios de altitud. La única regla era no recargar la batería ni poner gasolina durante el trayecto.

Entonces, ¿qué hicimos para intentar ganar? Como supusimos que la estrategia de muchos sería simplemente manejar despacio, entendimos que eso no iba a ser suficiente. Nuestra primera decisión fue reducir cualquier consumo eléctrico innecesario: apagamos el aire acondicionado y la pantalla central de infoentretenimiento, utilizándola únicamente cuando era necesario y con el brillo al mínimo.

Foto: Benito Martínez Gil

Pero lo que más nos ayudó fue jugar con los tres niveles de frenado regenerativo. En rectas utilizábamos la regeneración ligera para dejar avanzar al vehículo por inercia; en pendientes aumentábamos la intensidad y, si llegábamos con algo de vuelo a una bajada, seleccionábamos el nivel fuerte para recuperar la mayor cantidad posible de energía.

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¿El problema? Descubrimos demasiado tarde

Comenzamos a utilizar correctamente esta herramienta hasta la última parte del recorrido. Aun así, conseguimos terminar en tercer lugar.

El S08 i-DM utiliza un motor turbo de 1.5 litros en conjunto con un propulsor eléctrico para desarrollar 342 hp y 388 lb-pie de torque. Su batería tiene una capacidad de 18.4 kWh y permite recorrer hasta 85 km utilizando únicamente electricidad bajo ciclo WLTC.

Foto: Benito Martínez Gil

Pero no todo el recorrido consistió en ahorrar. De regreso, con la competencia terminada, finalmente pudimos manejarlo como lo haríamos en una prueba convencional y conocer la otra cara del mismo vehículo.

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Con ambos motores trabajando hay potencia suficiente para llevarlo a velocidades altas con bastante facilidad. Además, la buena insonorización del habitáculo hace que no siempre tengas la percepción de qué tan rápido estás circulando.

En curvas, por sus dimensiones y peso, la masa se hace presente cuando aumentamos el ritmo. Sin embargo, se mantiene bien plantado y en ningún momento nos transmitió inseguridad. La dirección puede configurarse dependiendo de las preferencias del conductor y la suspensión también hizo un buen trabajo absorbiendo las imperfecciones que encontramos en el pavimento.

Foto: Benito Martínez Gil

Estamos hablando de un SUV con 3 filas y capacidad para siete pasajeros. La segunda fila tiene respaldos reclinables, algo que puede parecer menor hasta que llevas varias horas de recorrido y te toca dejar el volante durante un cambio de conductor. Mi espalda lo agradeció bastante.

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En el interior, la combinación de materiales y tonalidades consigue una buena impresión desde el primer momento y la calidad percibida se siente acorde con su rango de precio.

Ya durante el regreso pudimos utilizar con mayor libertad la pantalla central de 15.6 pulgadas. Su interfaz resulta intuitiva y desde ahí se controlan buena parte de las funciones, además de visualizar las cámaras de 360 grados. Cuenta con Apple CarPlay, Android Auto y cargador inalámbrico de 50 W.

Foto: Benito Martínez Gil

Sin embargo, aquí encontramos algo que podría mejorar. Tener tantas funciones concentradas en una pantalla mantiene limpio el diseño del interior, pero algunos botones físicos adicionales facilitarían ciertas tareas mientras manejamos.

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Finalmente llegó el momento de conocer los resultados. Después de aproximadamente 280 km, nosotros habíamos reducido solamente 15 km de la autonomía de gasolina que teníamos al inicio. Eso nos colocó en tercer lugar. El segundo puesto perdió únicamente 13 km y el ganador terminó con una reducción de apenas ocho.

Foto: Benito Martínez Gil

Ojo, estos resultados no son para nada realistas en una conducción cotidiana. Durante el recorrido cuidamos mucho el acelerador, gestionamos la energía al máximo y mantuvimos una velocidad baja. Precisamente la intención era llevar la eficiencia al extremo.

Más allá del resultado, la prueba nos permitió conocer las dos caras del S08 i-DM: puede ser muy eficiente cuando se lo pedimos, pero sus 342 hp también permiten llevar un buen ritmo cuando dejamos de preocuparnos por ahorrar cada kilómetro. En México se ofrece en una sola versión Luxury con un precio de $819,900 pesos.

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