Si estás buscando unos audífonos inalámbricos premium para escuchar música, hacer llamadas o disfrutar de contenido sin las distracciones del exterior, los AirPods Pro 3 de Apple se presentan como una alternativa especialmente atractiva.

Actualmente, Amazon México los tiene disponibles con una rebaja que puede convertirlos en una compra mucho más interesante para quienes quieren renovar sus audífonos sin pagar el precio completo.

¿Por qué vale la pena comprar los AirPods Pro 3?

Los AirPods Pro 3 son la generación más reciente de los audífonos inalámbricos Pro de Apple y llegan con mejoras importantes en sonido, cancelación de ruido y funciones inteligentes. En Amazon México, el precio de lista que aparece actualmente es de $4,899.00.

Uno de sus principales atractivos es la Cancelación Activa de Ruido, diseñada para disminuir los sonidos del entorno y permitir que el usuario se concentre en lo que está escuchando. También incorporan un modo Ambiente mejorado y Audio Adaptativo, que ajusta la experiencia dependiendo de lo que ocurre alrededor.

Sonido de alta calidad en un formato compacto

Apple incorporó en esta generación el chip H2 y una arquitectura acústica renovada. De acuerdo con la compañía, el nuevo diseño busca ofrecer bajos más profundos y voces más claras, además de una experiencia de sonido envolvente.

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Esto los convierte en una opción atractiva tanto para escuchar música como para ver películas, series, podcasts o videos durante los trayectos diarios. Además, el diseño intraauricular ayuda a conseguir un mejor sellado y aislamiento del ruido exterior.

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También son útiles para llamadas y conversaciones

Otro de sus puntos fuertes es el reconocimiento de conversación. Los AirPods Pro 3 pueden detectar cuando el usuario comienza a hablar con otra persona y reducir automáticamente el volumen del contenido que está reproduciendo. Cuando termina la conversación, el audio vuelve a su nivel anterior.

Esta función resulta especialmente práctica en lugares como oficinas, transporte público, cafeterías o espacios donde es necesario alternar constantemente entre escuchar contenido y prestar atención al entorno.

Funciones enfocadas en salud y ejercicio

Los AirPods Pro 3 también incorporan funciones relacionadas con el seguimiento de la actividad física, entre ellas la detección de frecuencia cardiaca durante los entrenamientos, además de herramientas relacionadas con la salud auditiva.

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A esto se suma la Traducción en vivo, una función que permite aprovechar los audífonos como herramienta para facilitar conversaciones en diferentes idiomas cuando se utilizan junto con un iPhone compatible.