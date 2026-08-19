América fortalece su ataque en este torneo Apertura 2026 y lo hará con el delantero colombiano Miguel Borja, futbolista procedente del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

El atacante, ex de River Plate, Gremio, Atlético Nacional, entre otros, se sumará a la plantilla de Guillermo Almada una vez que pase las pruebas médicas obligatorias y que firme su contrato como nuevo elemento azulcrema.

Este miércoles, el futbolista colombiano arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la tarde, estará en un hotel de la capital y mañana realizará las pruebas médicas de rigor para ultimar los detalles de su contrato.

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Custodiado por elementos de seguridad del América, sin dar declaraciones y atendiendo a pocos aficionados, así fue el arribo del cafetalero a la que será su nueva casa.

Borja, de 33 años, habría llegado libre al conjunto capitalino en el que estará un año por la cifra de dos millones de dólares por la temporada futbolística que estará, por ahora, en el Nido.

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Con el Al-Wasl disputó 16 partidos y convirtió ocho goles; ha sido seleccionado de su país; sin embargo, la última vez que lo llamaron fue para disputar la Copa América de 2024.

América ya suma tres refuerzos en este torneo. Miguel Borja se suma a Edwin Cerrillo y a Óscar Perea como los tres futbolistas que llegaron para este nuevo proyecto bajo el mando del técnico uruguayo Guillermo Almada. La directiva de las Águilas aún espera incorporar por lo menos a dos elementos más.

América viajará mañana jueves a La Frontera, para enfrentar el viernes a los Bravos, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en actividad de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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¿Qué pasó entre Miguel Borja y Cruz Azul?

Miguel Borja estuvo a nada de convertirse en jugador de Cruz Azul. En enero, el colombiano pasó las pruebas médicas con el equipo de La Noria; entrenó y sólo detalles faltaban para firmar con La Máquina.

Sin embargo, el equipo celeste nunca pudo liberar la plaza de extranjero que necesitaba para registrarlo y Borja regresó a su país mientras esto ocurría.

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En ese transcurso, el delantero recibió la oferta del futbol árabe y decidió tomarla, dejando a Cruz Azul sin su inminente refuerzo para el torneo Clausura 2026; hoy, espera que la historia sea diferente en el futbol mexicano.

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