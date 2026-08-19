Un investigador especializado en narcóticos habría sido incorporado a las indagaciones sobre la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, de acuerdo con declaraciones de su madre, Lesley Vogel.

Vogel, quien mantenía una relación distante con la famosa, declaró este miércoles a NBC News que las autoridades le informaron sobre una investigación relacionada con el posible consumo de drogas y que incluso un especialista en narcóticos habría sido incluido en el caso.

La madre de Hayden dijo desconocer en qué etapa se encuentran las indagaciones, aunque señaló que las autoridades todavía tienen cuestionamientos sobre las circunstancias del fallecimiento, inicialmente reportado como una posible sobredosis. TMZ, por su parte, informó que la policía busca determinar si alguna conducta ilegal pudo estar relacionada con la muerte.

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Cabe mencionar que los resultados toxicológicos continúan pendientes, por lo que la causa oficial del fallecimiento todavía no ha sido establecida. De acuerdo con TMZ, en el departamento donde murió Panettiere fue encontrado Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

A lo largo de su vida, Panettiere habló sobre su lucha contra la dependencia al alcohol y los opioides. También utilizó medicamentos para tratar distintos padecimientos físicos.

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Vogel también ha hablado públicamente sobre el fallecimiento de su hija y señaló que, desde su perspectiva, la industria del entretenimiento tuvo una influencia negativa en Hayden y la llevó por un camino que terminó con su muerte.

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Hayden murió el 16 de agosto y fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Según los reportes, quien la encontró fue Zach Hickerson, hermano de su pareja intermitente, Brian Hickerson, quien también se encontraba dentro del inmueble y estaba dormido en otra habitación.

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Los informes señalan que Zach se encontraba afectado mientras los paramédicos intentaban reanimar a la actriz, mientras que Brian no mostró una reacción emocional hasta que Hayden fue declarada oficialmente muerta en el lugar.

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