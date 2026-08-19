La policía investiga si existe alguna conducta delictiva detrás de la muerte de Hayden Panettiere, luego de que la actriz fuera encontrada inconsciente el pasado domingo en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con información de TMZ, autoridades involucradas en el caso no están convencidas de que el fallecimiento de la actriz, de 36 años, haya sido consecuencia de una sobredosis accidental de medicamentos recetados y buscan determinar si existe alguna circunstancia ilegal relacionada con su muerte.

Una fuente policial consultada por el medio explicó que la investigación comenzó debido a que la muerte de Panettiere fue inesperada por su edad. La policía trabaja de manera paralela con el médico forense para establecer la causa y la forma del fallecimiento.

La información de TMZ también señala que la autopsia ya concluyó, pero los resultados toxicológicos todavía están pendientes.

La investigación ocurre después de que agentes de la policía de Greenville acudieran el miércoles por la mañana a la casa de la familia de Brian Hickerson, novio de Panettiere. Según el medio, los agentes buscan obtener información de Hickerson que pudiera ayudar a esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la actriz.

Hasta ahora, la causa oficial de la muerte no ha sido determinada.

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Panettiere fue encontrada inconsciente el domingo en la residencia donde se alojaba temporalmente. Brian Hickerson y su hermano Zach llamaron al 911 para solicitar ayuda, de acuerdo con un informe policial citado por EFE.

Zach fue quien encontró a la actriz y, según los reportes previos, Panettiere estaba sufriendo un paro cardíaco cuando llegaron los servicios de emergencia. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarle la vida.

En el informe policial, Brian mostró a los agentes una bolsa con medicamentos de la actriz, aunque la lista de fármacos aparece censurada en el documento. Además, TMZ había informado que en una grabación de la llamada a emergencias se mencionó una posible sobredosis y que se encontró Narcan en el departamento.

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Estos elementos, sin embargo, no han establecido la causa oficial de la muerte. Ahora las autoridades esperan los resultados toxicológicos para determinar qué ocurrió.

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz desde niña y alcanzó fama internacional gracias a la serie "Heroes", donde interpretó a Claire Bennet, una joven con la capacidad de regenerarse de sus heridas.

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Posteriormente protagonizó la serie "Nashville", en la que dio vida a Juliette Barnes, una estrella de música country. Por este personaje recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Su trayectoria también incluyó películas como "Bring It On: All or Nothing", "Scream 4" y "I Love You, Beth Cooper", además de trabajos de doblaje y apariciones en televisión.

En los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida y sobre su proceso de recuperación. También fue madre de Kaya, hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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