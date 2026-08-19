Pilar Montenegro alegró a sus seguidores tras compartir una foto en Instagram y escribir un mensaje, después de que lleva años de ausencia en el ambiente artístico; su más reciente aparición en redes fue en enero cuando colgó una instantánea de sí misma que despertó dudas sobre el verdadero estado de salud.

La cantante de 54 años alcanzó enorme fama en los años 90 e inicios de los 2000 gracias a su paso por los grupos musicales Fresas con Crema y Garibaldi, después, como solista, tuvo éxitos tras lanzar discos como "De amarte" (1997) y "Desahogo" (2002).

Su sencillo "Quítame ese hombre" la posicionó en el número uno del Hot Latin Tracks de la revista Billboard; su última aparición pública ocurrió en 2013 en la puesta en escena de la obra de teatro "El comitenorio".

Su ausencia ha desatado versiones sobre su estado de salud, pues algunos aseguran que está en silla de ruedas y limitada en sus movimientos.

Su nueva aparición en redes en una fotografía en la que aparece sonriente con lentes oscuros, alivio a seguidores, quienes le pidieron que retornara a la música.

"Saludos mis queridos adorados…!!! Un abrazo sincero hasta lo más profundo de sus corazones", se lee en el mensaje con el que acompaña dicha foto.

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Pilar Montenegro reaparece con esta foto en agosto de 2026. Instagram pilarmontenegromx

Incluso, una de sus seguidoras, compartió que vio a la cante en un restaurante ubicado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, que Pilar, supuestamente estaba acompañada de varias personas.

La fan confesó que aunque sintió muchas ganas de acercarse para pedirle una foto o un autógrafo, por un momento dudó de que se tratara de la artista y por ello no se acercó.

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"No inventes te vi en Condesa, no creí que si fueras tu, moría por acercarme pero me dio muchísima pena ya que ibas con muchas personas, y juraba que no eras, tenía un buen sin saber de ti. Pero me dio mucho gusto saber que estás bien. Te admiro mucho", se lee.

Pilar Montenegro no tiene hijos propios; los menores que en ocasiones comparte o presume en redes sociales, como su sobrina Kiara, son hijos de su hermano. En cuanto a su vida sentimental, la actriz y cantante se casó en 2014 con Joao Pedro Oliveira Cruz, después de haber estado casada anteriormente con el productor y empresario Jorge Reynoso.

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