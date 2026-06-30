La ausencia de Adela Noriega de los escenarios y de las redes sociales tiene intrigados a sus fans, quienes han pedido que regresa a las telenovelas o que mínimo los actores que trabajaron con ella den pistas de cómo se encuentra y qué ha sido de su vida; es uno de los rostros más queridos de los melodramas en México.

La actriz Katie Barberi, quien trabajó con Adela en "El privilegio de amar", en 1998, fue cuestionada sobre la actriz y sobre su comentada recurrente impuntualidad a la hora de los llamados para las escenas de la historia producida por Carla Estrada.

Barberi expresó su admiración por Adela y admitió que la actriz, quien lleva casi 20 años alejada de los reflectores, solía llegar tarde a los llamados por cuestiones de salud que poco gente sabe.

"Pocas veces he visto a una mujer más profesional, Adela tuvo un problema médico en esa novela, que poca gente sabe", expresó.

Lee también ¿Hijos secretos de Adela Noriega? Alejandro Tommasi revela el verdadero motivo por el que se retiró la actriz

Puntualizó que no fue algo grave pero sí comprometedor, aunque ellos como elenco sabían de lo que se trataba, y estaban conscientes y dispuestos a cualquier tipo de cambios en los llamados.

[Publicidad]

"El privilegio de amar" fue una telenovela de Carla Estrada. Foto: IMDb

"No era una cosa grave pero sí una cosa comprometedora , y entonces se vio en la obligación de llegar algunos llamados un poquito atrasada por citas con el doctor , pero eso lo sabíamos nosotros, por lo tanto tuvo todo nuestro apoyo" comentó.

Cuando fue cuestionada sobre el nombre de la enfermedad que padecía Adela, Katie Barberi dijo tajante que no lo diría nunca.

"Prefiero nunca decirlo pero no era una cosa grave, pero entendible entre sus compañeros".

[Publicidad]

Acerca del supuesto hijo que se dice tuvo con el expresidente Salinas de Gortari, Barberi dijo desconocer completamente el tema, afirmó que no ha hablado con Adela desde hace muchos años, pero que guarda un grato recuerdo de cuando trabajaron juntas.

"No tengo idea, no he hablado con ella en muchos años, pero le guardo mucho cariño, es una muy buena actriz, fue un honor trabajar con ella".

Lee también "El Privilegio de Amar": Un clásico de las telenovelas cumple 25 Años

[Publicidad]

Hace unos meses, Sylvia Pasquel confesó que una de las compañeras conflictivas para trabajar era precisamente Adela, y se refirió a ella como "Adelita no llega"; aseguró que de repente se desaparecía dos o tres días de las grabaciones de la telenovela "El manantial", de 2002, por lo que todo se retrasaba por la ausencia de la protagonista.

Katie Barberi, quien recién grabó una película con Pedro Pascal, está en pláticas para regresar a Televisa, donde actuó en telenovelas como "Mi pequeña traviesa", "Alguna vez tendremos alas" y "Alondra".

rad