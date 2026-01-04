Más Información

se dirige a sus, quienes han especulado por el hecho de que, en casi todas sus apariciones, usa alguna gorra o sombrero que le cubre la cabeza, y afirma que, es un accesorio que ha portado desde hace décadas y, mucho antes de que decidiera retirarse de la vida artística.

La cantante ha sorprendido, luego de que el 25 de diciembre, en plena víspera de Navidad, compartiera una fotografía, donde aparecía junto a algunas integrantes de su familia, después de más de un año del último post que había compartido.

Y es que, desde junio pasado, se especuló, con más fuerza, acerca del presunto deterioro de su salud, cuando diferentes portales de internet reportaron que, aparentemente, Pilar se encontraba tan delicada, que estaba despidiéndose, de forma anticipada, de su familia, seres queridos y allegados.

El gusto que generó su reaparición en redes, fue equiparable al gran número de especulaciones que siguió generando pues, varios de sus seguidores, se han cuestionado constantemente por qué la cantante de "Prisionera" siempre luce algún accesorio que le cubre parte de la cabeza y el cabello, lo que los ha llevado a pensar que es para ocultar alguna secuela de la supuesta enfermedad degenerativa que se ha dicho que padece, pese a que ella nunca lo ha confirmado.

Fue así que, este sábado, 3 de enero, Montenegro volvió a compartir un post, a través del que envió sus mejores deseos a sus fans que, a pesar de su poca actividad en los últimos meses, nunca persistieron y siguieron mostraron su interés por la también actriz; además, aprovechó para hacer una aclaración con respecto al rumor,

"Gracias por acompañarme un año más, mis adorados, aquí seguimos firmes y bendecidos por Dios y, para quien me escribe, que si no me quito las gorras…, la verdad es que no, desde años inmemorables soy amante de las gorras, boinas, sombreros, etc…, les mando un abrazo con mucho cariño, a través de la distancia. Feliz 2026, los amo".

Junto a esa aclaración, la intérprete de "Quítame ese hombre", adjuntó dos fotografías más; una donde sostiene un caballito de tequila y otra, en que, a través de un collage de fotos de diferentes etapas de su vida, en las que aparece portando un sombrero, alguna gorra o una diadema, demuestra que el uso de ese accesorio nada tiene que ver con alguna condición de salud.

¿La reacción de sus fans?, muy positiva pues, en vez de seguir cuestionándola, le han mostrado su apoyo, como también le han pedido que siga activa en redes ya que, luego de retirarse, en 2013, se ha dicho mucho acerca de sus aparentes problemas de salud, pues a pesar de que ella nunca ha ahondado en ese tema, a excepción de sus declaraciones de 2015, donde dijo estar afectada por un estrés severo, sus conocidos del medio habían estado demostrando preocupación por su estado.

