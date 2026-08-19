¿Te ha pasado que terminas de comer y, en lugar de sentirte satisfecho, tu estómago empieza a inflamarse? Esa sensación puede aparecer en cualquier momento del día, resulta incómoda y dura horas.

Por fortuna, existe una infusión sencilla de preparar y que reduce este y otros síntomas que afectan la salud digestiva. Sigue leyendo para saber de cuál se trata.

¿Qué infusión puede desinflamar el estómago?

Esta infusión lleva por protagonistas al orégano y al limón. Ambos ingredientes crean una bebida de perfil fresco, apto para esos días en que tu estómago resiente las comidas copiosas.

Pero además, la nutricionista Karla Leal indica en un artículo para la revista Tua Saúde que el orégano puede mejorar la digestión gracias a sus propiedades antiespasmódicas. Y por eso, también previene la indigestión, gases, espasmos y cólicos intestinales.

Por otra parte, el sitio del Medicover Hospitals detalla que el limón, al contener ácido cítrico, facilita la producción de enzimas digestivas, mismas que rompen los alimentos y favorecen la absorción de nutrientes en el organismo.

Otro beneficio de tomar dicho cítrico en bebidas tibias es que produce una sensación de relajación en los músculos del sistema digestivo.

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No obstante, es importante consultar su ingesta con un profesional si se padecen enfermedades como Síndrome de Intestino Irritable, colitis y Síndrome de Sobrecrecimiento Bacteriano.

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¿Cómo preparar la infusión de orégano con limón?

Si después de comer tu estómago se inflama, prepara la infusión de orégano con limón y consúmela caliente. A continuación, te dejamos la receta:

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Ingredientes

125 ml de agua

10 ml de jugo de limón

1 cucharadita de orégano

1/2 cucharadita de miel

Procedimientos

Calienta el agua a fuego medio y cuando empiece a hervir, apaga la llama.

Espera 5 minutos para que se enfríe un poco y agrega el orégano junto con el jugo de limón. Revuelve bien.

Deja reposar la infusión durante 15 minutos.

Si lo prefieres, cuélala.

Añade un toque de miel y disfruta.

Y por si te lo preguntabas, es posible consumir dicha bebida fría, sólo debes añadirle unos cubos de hielo. Sin duda, es una buena opción para cuidar tu salud digestiva en temporada de calor.

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La infusión de orégano con limón también puede tomarse fría. Foto: Unsplash

Ahora ya sabes que el orégano no solo sirve para sazonar tus platillos; fusiona su sabor con el limón y olvídate de las preocupaciones después de comer.

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