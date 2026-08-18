Se acercan las fiestas patrias y, con ellas, también aparece el antojo de platillos de temporada como el chile en nogada. Y no sólo es posible degustarlo en su versión tradicional, sino en postres como una rebanada de pastel.

Sin duda, es una buena opción para quieres desean comer uno de los clásicos de la gastronomía mexicana, pero con un toque innovador. ¿Te animas a probarlo? Hoy te decimos en qué lugar de la Ciudad de México se encuentra disponible.

¿Cómo es el pastel de chile en nogada?

Si quieres probar el pastel de chile en nogada, Mielmesabe Bakery lo ha hecho realidad. A través de una combinación de sabores, que asemejan al platillo tradicional, ofrece un postre divertido para el paladar.

Su pan es de sabor durazno, manzana, pera y plátano macho, acompañado de almendras, nueces y pasas; entre cada capa, integra mermelada de chile poblano y se cubre con betún de nogada, preparado con queso crema y nuez.

Para la decoración, se le agregan semillas de granada y dulces de color verde que parecen perejil, lo que le da el toque tricolor del platillo original.

La granada aporta un toque crujiente a este pastel de chile en nogada. Foto: Instagram @mielmesabemx

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¿Cuánto cuesta este pastel de chile en nogada?

¿Se te antoja este pastel de chile en nogada? Tienes la opción de elegir entre diferentes presentaciones, desde una rebanada hasta una pieza para compartir. Los precios aproximados son:

Una rebanada: $149.00

Un vaso tipo vitrolero mediano: $172.00

Pastel de chile en nogada de 4 porciones: $529.00

Pastel de chile en nogada de 8 porciones: $1,150.00

Estos costos son los exhibidos en la app Rappi, donde también se encuentra disponible para envío. Toma en cuenta que en sucursales podrían cambiar.

El pastel de chile en nogada lo puedes probar por rebanada o comprarlo para compartir. Foto: Instagram @mielmesabemx

¿Dónde probar el pastel de chile en nogada?

Por el momento, Mielmesabe Bakery ofrece este pastel en sus dos sucursales de la Ciudad de México, cuyas direcciones son:

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Av. Altavista 131-Local 1, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Horario: lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas.

Monterrey 225-1A, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario: lunes a domingo de 8:00 a 21:00 horas.

Para tu siguiente fiesta patria, en lugar de preparar los tradicionales chiles en nogada puedes disfrutar su sabor en un pastel.

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