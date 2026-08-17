La tuna ofrece una amplia temporada para consumirla y ya ha comenzado; de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esta fruta se cosecha de abril a noviembre, pero su mejor momento va de julio a septiembre, meses en que su sabor y dulzura incrementan.

Si disfrutas comerlas, tienes que saber que cada bocado también te aporta vitaminas y minerales de alta calidad. Continúa leyendo para saber sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de comer tunas?

Existen varios tipos de tunas, por ejemplo, la amarilla, la blanca cristalina, la criolla y la roja. Aunque todas provienen del nopal, cada una tiene diferencias en apariencia y sabor.

De manera general, las ventajas de comer esta fruta son:

Previene el estreñimiento

La nutricionista Karla Leal explica en un artículo del portal de divulgación científica Tua Saúde que las tunas son ricas en fibra, nutriente que acelera el tránsito intestinal y la expulsión de las heces fecales.

Protege la salud cardiovascular

Gracias a sus antioxidantes y fibra, este alimento regula los niveles del colesterol LDL (conocido como "malo"), previniendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

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Asimismo, contiene potasio, calcio y magnesio, minerales que disminuyen la presión arterial.

Aumenta las defensas del sistema inmunológico

Según la nutricionista, al aportar grandes cantidades de vitamina A, B y C, micronutrientes que impulsan las células de defensa del organismo, su consumo puede mejorar la función del sistema inmunológico.

Evita la aparición de úlceras gástricas

Al comer tuna se reduce la producción de ácido gástrico, lo que previene la aparición de úlceras. Y en las personas que las padecen, puede ayudar a reducir sus síntomas.

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Regula los niveles de glucosa en sangre

Particularmente, la variante roja es rica en betalaína, molécula con propiedades antioxidantes que regula los niveles de glucosa de sangre.

En conjunto con su fibra, esta fruta hace que la digestión de los carbohidratos sea más lenta, lo que minimiza los picos de glucosa.

La tuna ha sido aprovechada como alimento y remedio medicinal. Foto: Freepik

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¿Cómo integrar la tuna en tus comidas?

Si quieres obtener sus nutrientes, puedes comer una tuna sola y únicamente quitarle la cáscara. O bien, existen otras maneras de integrarla en tus comidas y aquí te dejamos una receta:

Ingredientes

8 tunas medianas peladas y picadas en cubos

300 g queso panela cortado en cubos

50 g de espinacas lavadas y desinfectadas

2 cucharaditas de miel

2 limones grandes

Sal y pimienta al gusto

Procedimientos

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Pon los cubos de la tuna y el queso panela en un tazón grande.

Después pica la espinaca, añádela al tazón y pon el jugo de los limones junto con la miel.

Mezcla cuidadosamente para no romper la fruta.

Sazona con sal y pimienta al gusto.

Sirve y disfruta.

Si quieres realzar el sabor de las tunas, enfríalas antes de cortarlas. Asimismo, puedes hacer esta receta más sustanciosa añadiendo pollo deshebrado y tostadas.

Aprovecha la temporada de tuna y cuida tu salud de manera dulce.

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