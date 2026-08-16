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El ron es más que una bebida: es una tradición que ha perdurado a través de los siglos, evolucionando desde la producción clandestina en la Nueva España hasta convertirse en un destilado de prestigio.
Con una historia rica y un futuro prometedor, el ron mexicano se posiciona hoy como un destilado de calidad y distinción en el panorama internacional.
Por su enorme versatilidad, este destilado de caña puede disfrutarse solo, en las rocas o mezclado en coctelería clásica y de autor. Para sumarte a las festividades del Día Internacional del Ron, te compartimos 3 opciones de cócteles con ron fáciles de preparar en casa sin complicaciones.
1. Blue Hawaiian: el clásico tropical
Un trago vistoso y refrescante que nos transporta de inmediato a la playa.
Ingredientes:
- 40 ml de ron blanco
- 120 ml de jugo de piña fresco
- 8 cdtas. de crema de coco
- 10 ml de curaçao azul
- Hielos
Preparación:
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Poner todos los ingredientes en la coctelera o el shaker con abundante hielo, agitar vigorosamente por 10 segundos y servir colando con el colador de oruga (gusanillo) en una copa alta.
2. Mai Tai: el ícono de la coctelería Tiki
Un emblema de la cultura tropical que combina la potencia del ron con matices cítricos y de frutos secos.
Ingredientes:
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- 45 ml de ron dorado o añejo
- 15 ml de curaçao de naranja o Triple Sec
- 15 ml de jarabe de jarabe de almendra (orgeat)
- 20 ml de jugo fresco de lima o limón
- Hielos y una ramita de menta fresca para decorar
Preparación:
Coloca el ron, el curaçao, el jarabe de almendra y el jugo de lima o limón en la coctelera con hielo. Agita durante 12 segundos y sirve sin colar en un vaso corto lleno de hielo picado. Decora con la menta para despertar los aromas en cada sorbo.
3. Charandita con jamaica: el cóctel con toque mexicano
Una receta que rinde homenaje a los destilados nacionales utilizando charanda o ron blanco elaborado en México.
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Ingredientes:
- 50 ml de charanda o ron blanco mexicano
- 60 ml de concentrado de agua de jamaica (sin azúcar)
- 20 ml de jarabe natural
- 15 ml de jugo de limón verde
- Chile en polvo y sal para escarchar
- Hielos
Preparación:
Escarcha el borde de un vaso alto con limón, sal y chile en polvo. Mezcla en el shaker el ron mexicano, el concentrado de jamaica, el jarabe natural y el jugo de limón con abundante hielo. Agita bien y sirve en el vaso escarchado sobre cubos de hielo nuevos.
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Leer también: Tres recetas de cocteles o mocktails fáciles para el verano
Consejos de un bartender para no aguar el cóctel con el hielo
Para que tus cócteles con ron mantengan su sabor intenso y equilibrio alcohólico de principio a fin, sigue estas recomendaciones profesionales:
- Usa hielos grandes y macizos: los cubos pequeños o el hielo quebradizo se derrite demasiado rápido. Utiliza cubos grandes hechos con agua purificada para asegurar una dilución lenta.
- Enfría la cristalería: guarda los vasos en el congelador 15 minutos antes de preparar tus bebidas. Si el cristal está caliente, derretirá el hielo al instante.
- Agita con fuerza pero sin exceso: en el shaker, agita vigorosamente durante 10 a 12 segundos continuos. Este tiempo es suficiente para enfriar e integrar los ingredientes sin incorporar agua de más.
- Sirve con hielo nuevo: nunca dejes la mezcla reposando sobre el hielo con el que agitaste. Sirve de inmediato en la copa con cubos de hielo limpios.
Prepara tus cócteles con ron, elige tu receta favorita y celebra este fin de semana como se debe.
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Leer también: La cultura del ron y los habanos en Cuba
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