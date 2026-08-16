El ron es más que una bebida: es una tradición que ha perdurado a través de los siglos, evolucionando desde la producción clandestina en la Nueva España hasta convertirse en un destilado de prestigio.

Con una historia rica y un futuro prometedor, el ron mexicano se posiciona hoy como un destilado de calidad y distinción en el panorama internacional.

Por su enorme versatilidad, este destilado de caña puede disfrutarse solo, en las rocas o mezclado en coctelería clásica y de autor. Para sumarte a las festividades del Día Internacional del Ron, te compartimos 3 opciones de cócteles con ron fáciles de preparar en casa sin complicaciones.

El Blue Hawaiian es un clásico de la coctelería tropical que combina la frescura del ron blanco con crema de coco, piña y el vistoso tono del Curaçao azul. Foto: cortesía de Fundación Herdez.

1. Blue Hawaiian: el clásico tropical

Un trago vistoso y refrescante que nos transporta de inmediato a la playa.

Ingredientes:

40 ml de ron blanco

120 ml de jugo de piña fresco

8 cdtas. de crema de coco

10 ml de curaçao azul

Hielos

Preparación:

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Poner todos los ingredientes en la coctelera o el shaker con abundante hielo, agitar vigorosamente por 10 segundos y servir colando con el colador de oruga (gusanillo) en una copa alta.

El Mai Tai es el emblema de la coctelería Tiki; resalta el perfil del ron dorado al mezclarse con cítricos y el característico dulzor del jarabe de orgeat. Foto: creada con IA.

2. Mai Tai: el ícono de la coctelería Tiki

Un emblema de la cultura tropical que combina la potencia del ron con matices cítricos y de frutos secos.

Ingredientes:

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45 ml de ron dorado o añejo

15 ml de curaçao de naranja o Triple Sec

15 ml de jarabe de jarabe de almendra (orgeat)

20 ml de jugo fresco de lima o limón

Hielos y una ramita de menta fresca para decorar

Preparación:

Coloca el ron, el curaçao, el jarabe de almendra y el jugo de lima o limón en la coctelera con hielo. Agita durante 12 segundos y sirve sin colar en un vaso corto lleno de hielo picado. Decora con la menta para despertar los aromas en cada sorbo.

Este cóctel combina la herencia del ron mexicano y la charanda con el perfil acidito del concentrado de jamaica y un toque de chile en polvo. Foto: creada con IA.

3. Charandita con jamaica: el cóctel con toque mexicano

Una receta que rinde homenaje a los destilados nacionales utilizando charanda o ron blanco elaborado en México.

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Ingredientes:

50 ml de charanda o ron blanco mexicano

60 ml de concentrado de agua de jamaica (sin azúcar)

20 ml de jarabe natural

15 ml de jugo de limón verde

Chile en polvo y sal para escarchar

Hielos

Preparación:

Escarcha el borde de un vaso alto con limón, sal y chile en polvo. Mezcla en el shaker el ron mexicano, el concentrado de jamaica, el jarabe natural y el jugo de limón con abundante hielo. Agita bien y sirve en el vaso escarchado sobre cubos de hielo nuevos.

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Consejos de un bartender para no aguar el cóctel con el hielo

Para que tus cócteles con ron mantengan su sabor intenso y equilibrio alcohólico de principio a fin, sigue estas recomendaciones profesionales:

Usa hielos grandes y macizos : los cubos pequeños o el hielo quebradizo se derrite demasiado rápido. Utiliza cubos grandes hechos con agua purificada para asegurar una dilución lenta.

: los cubos pequeños o el hielo quebradizo se derrite demasiado rápido. Utiliza cubos grandes hechos con agua purificada para asegurar una dilución lenta. Enfría la cristalería : guarda los vasos en el congelador 15 minutos antes de preparar tus bebidas. Si el cristal está caliente, derretirá el hielo al instante.

: guarda los vasos en el congelador 15 minutos antes de preparar tus bebidas. Si el cristal está caliente, derretirá el hielo al instante. Agita con fuerza pero sin exceso : en el shaker, agita vigorosamente durante 10 a 12 segundos continuos. Este tiempo es suficiente para enfriar e integrar los ingredientes sin incorporar agua de más.

: en el shaker, agita vigorosamente durante 10 a 12 segundos continuos. Este tiempo es suficiente para enfriar e integrar los ingredientes sin incorporar agua de más. Sirve con hielo nuevo: nunca dejes la mezcla reposando sobre el hielo con el que agitaste. Sirve de inmediato en la copa con cubos de hielo limpios.

Prepara tus cócteles con ron, elige tu receta favorita y celebra este fin de semana como se debe.

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