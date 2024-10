Los habanos, esta especie de puro o tabaco, con denominación de origen en La Habana, Cuba significan historia y trabajo de los habaneros que día con día mantienen viva la tradición tanto de su consumo, como de su fabricación artesanal. El 17 de octubre se celebra el habanos day, una conmemoración a esta experiencia, y qué mejor que contar un poco de su historia, acompañada de una de sus bebidas ancestrales, el Ron, cuyo peso social es el perfecto maridaje para un buen habano.

En Menú, te compartimos una cata dirigida desde el Cigar Point, en el Mercado Roma, por dos expertos en habanos y ron cubano.

Habanos y ron de cuba. Foto: Alan Nájera / El Universal

La importancia de los habanos en la capital de Cuba

Gabriel Rodrigo Gaytan es un experto en habanos, el cuenta que una de sus experiencias favoritas es degustar uno en el malecón de La Habana durante el atardecer, sin embargo, parte de la vivir esta experiencia, es también conocer más del producto. Explica que la denominación de origen del habano es sumamente importante, la cual se basa en tres aspectos: dónde, cómo y con qué se hace un habano.

Para que se pueda llamar "habano" es necesario que se prepare en La Habana y algunas otras pocas regiones alrededor, se haga con tabaco negro cubano y de la mano de un maestro torcedor. Un habano de compone de la tripa, que brinda fortaleza, los aromas y la combustion; luego está la hoja que envuelve la tripa, llamada capote; y finalmente la capa es la hoja más estéticamente atractiva que envuelve el capote y que ayuda a que los habanos tengan esa textura lisa.

Gabriel explica que, si bien, los habanos pueden tener notas a pimienta, nueces o chocolate, es importante que cada uno sea capaz de distinguir las notas que percibe. Además, algo muy importante es el tiempo, pues a diferencia de un cigarrillo, el habano se degusta, se prueba, no solo se consume. Esto se da en tres momentos: primero, segundo y tercer tercio al momento de degustarlo, en los que cambian las características aromáticas.

Habanos y ron de cuba. Foto: Alan Nájera / El Universal

¿Cómo se prende un abano?

Hay que tomar unas cuchillas especiales para puros o habanos, una especie de guillotina que se entrelaza entre los dedos y sirve para cortar el capuchón del habano, es decir, la parte redondeada, por donde se fuma.

Hay que cortar, aproximadamente un milímetro del capuchón, de un solo jalón y rápido, para que el corte sea limpio y el habano se consuma parejo. Una vez cortado, de tiene que prender con un cerillo o un encendedor el otro extremo del habano, pasando la flama en forma circular, mientras del otro lado inhalas con la boca, (sin pasarse el humo) para hacer que prenda. Una recomendación es prenderlo con cerillas de cedro.

Una vez encendido, ya puedes comenzar a catarlo. Es importante decir que el humo del habano no se "fuma" como los cigarros, sino que envuelve la boca para poder percibir las características organolépticas del habano. Este puede durar tiempo prendido, precisamente porque se necesita de tiempo para probarlo, aunque si se apaga no pasa nada, puedes volverlo a prender. Es preferible que no pasen mucho tiempo apagado, es decir días o semanas.

Un dato cultural muy importante es que los indios tainos ya fumaban, antes que llegara Colón a invadir América. Él se llevó una sorpresa al ver como los "niños indios escupían humo". Lo que sucedió es que el tabaco fue extraído hacia Europa y es así como se crean los cigarros.

Habanos y ron de cuba. Foto: Alan Nájera / El Universal

Breve historia del ron cubano

Ashanti, la embajadora en México del Havana Club, una etiqueta de ron explica que este destilado es sumamente importante para la conformación gastro-cultural de Cuba. Si bien no se sabe la fecha exacta, se tiene entendido que desde el siglo XVII se comenzó a producir gracias a la llegada de la caña de azúcar a la isla.

Un dato importante es que ya se destilaba ron en otras zonas del mundo, como Barbados o Jamaica, sin embargo, debido a las cualidades del ron cubano, fue este que comenzó a globalizarse. El estilo de ron dependía de la colonia que llegaba a invadir Latinoamérica, respecto al de cuba, se le conoce como "hispano". Históricamente, esta bebida era consumida principalmente por esclavos.

De acuerdo con un artículo de Industria Club, la explotación Inglesa hacia los esclavos que también provenían de África fue tan grande que miles murieron en los campos de caña de azúcar, el principal ingrediente del ron, en donde florecían las epidemias y el maltrato físico por los conquistadores que obligaban a las personas de color a trabajar en climas extremos, sin alimentación o hidratación. Finalmente, obtener la melaza para destilar y preparar el ron era una tarea difícil, lo que fomentó el comercio de esclavos. Si bien, la bebida no tiene la culpa, es importante conocer los orígenes políticos y sociales que la rodean.

Habanos y ron de cuba. Foto: Alan Nájera / El Universal

Cualidades del ron cubano

El terruño del ron cubano es el más importante, de acuerdo con la ficha del Havana Club, se caracteriza por sus "matices de tabaco aromático, frutas tropicales dulces, melazas, especias y vainilla, enriquecidas por la lenta liberación de los aromas en el proceso de añejado".

De hecho esta etiqueta de ron se fundó en 1878, que tiene toda la tradición de Cuba, hecho de melaza y destilado en alambrique de cobre por maestros roneros. Ellos se encargan de hacer las mezclas en bodegas en donde, gracias a la barrica y las mezclas en la madera dan la personalidad del ron. Generalmente son barricas americanas, francesas o que fueron utilizadas en whisky.

Habanos y ron de cuba. Foto: Pexels

Los aromas y sabores vienen de aquí también. Havana Club hay distintas clasificaciones: blancos, dorados, añejos, extra añelos, negros, espaciados o premium. Los maestros roneros se reúnen cada año para definir y conseguir las cualidades organolépticas de los barriles con “determinado sabor” así, se añeja en tres procesos el 7 años, una de las joyas de la corona de la casa ronera, un destilado creado especialmente para maridarlo con los habanos.

La idea es que conforme vayas degustando el habano, encuentres o acompañes con las características del ron, mezclando sus notas amieladas y achocolatadas, con las espaciadas y astringentes del habano.

Si quieres probar estas u otros estilos de puros y habanos en compañía de coctelería y expresiones de ron y otros destilados, te dejamos la dirección del Cigar Point

Dirección: Querétaro 225-piso 2, dento del Mercado Roma en la col. Roma Norte.