El regreso a clases es el momento perfecto para renovar la computadora y contar con un equipo capaz de acompañarte durante todo el ciclo escolar.

Si buscas una laptop que combine buen rendimiento, almacenamiento y un precio accesible, Amazon México tiene una alternativa que merece la pena considerar: la DELL Laptop de 15.6 pulgadas con procesador Intel Core i5-1334U, 8 GB de RAM y 512 GB SSD con Windows 11.

Lo mejor es que este equipo puede encontrarse por $8,499.00, convirtiéndose en una opción atractiva para estudiantes que necesitan realizar tareas, investigaciones, videollamadas, trabajos en Word, presentaciones y navegar por internet sin tener que hacer un gasto demasiado elevado.

¿Por qué vale la pena comprar la laptop DELL?

La laptop incorpora 8 GB de RAM, una cantidad adecuada para las tareas habituales de un estudiante. Permite trabajar con documentos, presentaciones, navegadores y diferentes aplicaciones sin que el equipo esté pensado exclusivamente para una sola actividad.

Sus 512 GB de almacenamiento SSD ofrecen espacio para guardar documentos, fotografías, presentaciones, programas y otros archivos, además de proporcionar tiempos de carga más rápidos que un disco duro tradicional.

Su formato de 15.6 pulgadas resulta especialmente cómodo para estudiar, trabajar con documentos y realizar tareas que requieren visualizar varios elementos en pantalla. En variantes del mismo modelo se especifica resolución Full HD de 1920 × 1080, aunque conviene confirmar la resolución exacta de la publicación de Amazon antes de atribuírsela a esta configuración.

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Además de sus especificaciones, el equipo apuesta por un diseño sobrio en color Silver, que funciona bien tanto para llevarlo a clases como para utilizarlo en casa o en una oficina.