Culiacán, Sin. - La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que con el primer envió de cinco contenedores de sorgo rojo a China, como parte del contrato de exportación de un millón 200 mil toneladas de este grano, se abre un abanico de alternativas para colocar cosechas agrícolas a nivel internacional.

Al asistir a la ceremonia del Día Internacional del Servidor Público señaló que esta primera negociación con compradores chinos beneficiará a los hombres del campo del estado, al darle mayor rentabilidad a sus cultivos y abrir nuevas opciones de siembras.

Sinaloa envía más de un millón de toneladas de sorgo rojo a China para abrir mercado agrícola; buscan beneficiar a 10 mil productores. Foto: Especial.

Comentó que esta nueva alternativa de cultivo de sorgo rojo con un nuevo mercado de exportación, se abren nuevas oportunidades para los agricultores locales, a fin de tener opciones de siembras, independientemente de las áreas que se destinan al maíz.

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Dio a conocer que el sábado pasado se enviaron los primeros cinco contenedores con este grano a China a fin de que se realicen los controles de calidad que se requieren de acuerdo a los protocolos internacionales a los que se deben cometer todos los granos.

Sinaloa envía más de un millón de toneladas de sorgo rojo a China para abrir mercado agrícola; buscan beneficiar a 10 mil productores. Foto: Especial.

Yeraldine Bonilla externó que se pasen los controles de este primer embarque que derivó de una serie de reuniones que sostuvieron con empresarios chinos, encabezados por el presidente de Sichuan Yourong Group, Li Jia Jian.

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Hizo notar que este grano de origen sinaloense será utilizado como materia priva en el país asiático para la producción de licor, denominado “baijiu”, por lo que las siembras de este sorgo pueden beneficiar a diez mil productores locales que tengan intención de entrar a este esquema de siembras y ventas al extranjero.

dmrr