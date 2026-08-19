Policías visitaron la casa de la familia de Brian Hickerson, novio de la actriz Hayden Panettiere, la madrugada del miércoles, días después de que la intérprete fuera encontrada inconsciente y posteriormente muriera en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con información publicada por TMZ, dos agentes uniformados fueron fotografiados el miércoles por la mañana en la vivienda de los Hickerson. Uno de ellos llamó a la puerta principal mientras el otro avanzó por el camino de entrada.

Hasta el momento no está claro por qué los policías acudieron a la propiedad ni si alguien atendió la puerta, señala el medio estadounidense, que indicó que buscó una postura del Departamento de Policía de Greenville, pero no había recibido respuesta.

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La visita ocurre después de que Zach Hickerson, hermano de Brian, encontrara a Hayden Panettiere inconsciente el pasado domingo en la residencia donde ella y su novio se alojaban temporalmente.

Según TMZ, Panettiere sufrió un paro cardíaco y se solicitaron servicios de emergencia. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarle la vida. Brian, quien se encontraba dormido cuando su hermano encontró a la actriz, despertó posteriormente y habría reaccionado con profunda conmoción cuando el personal médico confirmó su muerte.

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Brian Hickerson fue pareja de Hayden Panettiere. Ella habló públicamente de los episodios de violencia que vivieron juntos. Crédito: Eric Charbonneau/Shutterstock.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

La información de EFE señala que Brian y Zach Hickerson fueron quienes llamaron al 911 para reportar que Panettiere no respondía. Un agente de la policía de Greenville acudió al complejo de apartamentos y entrevistó a ambos hermanos.

De acuerdo con el informe policial citado por EFE y CNN, Zach explicó al agente que la mujer inconsciente era la novia de su hermano. Posteriormente, Brian le mostró al policía una bolsa con medicamentos de Hayden Panettiere, aunque la lista de fármacos aparece censurada en el documento.

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La actriz, de 36 años, fue encontrada inconsciente el domingo por la tarde y los médicos de emergencia certificaron su fallecimiento en el lugar, según información de la oficina forense difundida por CNN.

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A través de su cuenta de Instagram, Klichkó compartió una fotografía de Hayden Panettiere junto a su hija Kaya.

Por ahora, la causa y la forma de la muerte de Hayden Panettiere no han sido determinadas. TMZ informó que el forense ya entregó sus restos a la familia, que posteriormente los trasladó a una funeraria.

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El medio también señaló que en una grabación de la llamada al servicio de emergencias se mencionó una posible sobredosis y que Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, fue encontrado en el apartamento donde se alojaban Panettiere y Brian. Estos elementos no han establecido, hasta ahora, la causa oficial de su muerte.

Hayden Panettiere alcanzó gran popularidad por interpretar a Claire Bennet en la serie "Heroes", donde dio vida a una joven con poderes regenerativos, y posteriormente protagonizó "Nashville", producción en la que interpretó a la estrella de música country Juliette Barnes.

Por su trabajo en "Nashville", la actriz recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

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