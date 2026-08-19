Un hombre fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras una persecución, luego de ser señalado como posible responsable de dos agresiones con disparos de arma de fuego ocurridas en la colonia Pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Magnolia y Galeana, donde un hombre y una mujer resultaron lesionados por impactos de bala. Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a ambas víctimas a un hospital para recibir atención especializada.

Tras el reporte, policías de la SSC y operadores del C2 Poniente analizaron las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables y localizaron un vehículo relacionado con la agresión.

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Mediante un cerco virtual, el automóvil fue ubicado en el cruce de Sur 122 y Paralela 7, en la colonia José María Pino Suárez, donde los agentes le marcaron el alto al conductor.

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron dos bolsas con aproximadamente medio kilogramo cada una de una hierba verde seca con características similares a la marihuana, además de dos teléfonos celulares y una pequeña mochila con una identificación oficial.

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El conductor, de 31 años, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, junto con el vehículo y los objetos asegurados, donde se determinará su situación jurídica y se continuará con las investigaciones.

LL