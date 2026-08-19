Un juez de control vinculó a proceso a Esperanza "N", acusada del delito de extorsión agravada continuada, cometido en contra de un comerciante de la alcaldía Álvaro Obregón; con lo anterior ya son tres las mujeres detenidas y procesada por este caso.

También se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), entre septiembre de 2021 y octubre de 2023 un comerciante recibió llamadas de un sujeto que dijo ser miembro de un grupo criminal, quien le exigió pagos por dejarlo trabajar y lo amenazó con matar a su mamá y quemar su negocio.

Lee también CDMX amplía hasta diciembre de 2026 registro para anfitriones de estancias turísticas; buscan atender casos particulares

El comerciante realizó varios pagos a distintas cuentas por un monto de 80 mil pesos.

Mediante el análisis de las cuentas, se identificó a Esperanza “N”, Laura “N” y Nora “N” como titulares de las cuentas en las que se realizaron los depósitos.

[Publicidad]

En mayo de 2026, la FGJ aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Laura y Nora.

Lee también Feria del Nopal llegará al Monumento a la Revolución; será del 28 al 30 de agosto con entrada libre

Mientras que Esperanza recibió dos transferencias, una por 25 mil y otra por 15 mil pesos, recursos de los que habría dispuesto, por lo que con estos elementos, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

[Publicidad]

La mujer fue detenida el 14 de agosto en la alcaldía Coyoacán.

En la audiencia celebrada al día siguiente, el juez encontró los elementos suficientes para vincularlo a proceso.

LL