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Un juez de control vinculó a proceso a Esperanza "N", acusada del delito de extorsión agravada continuada, cometido en contra de un comerciante de la alcaldía Álvaro Obregón; con lo anterior ya son tres las mujeres detenidas y procesada por este caso.
También se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), entre septiembre de 2021 y octubre de 2023 un comerciante recibió llamadas de un sujeto que dijo ser miembro de un grupo criminal, quien le exigió pagos por dejarlo trabajar y lo amenazó con matar a su mamá y quemar su negocio.
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El comerciante realizó varios pagos a distintas cuentas por un monto de 80 mil pesos.
Mediante el análisis de las cuentas, se identificó a Esperanza “N”, Laura “N” y Nora “N” como titulares de las cuentas en las que se realizaron los depósitos.
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En mayo de 2026, la FGJ aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Laura y Nora.
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Mientras que Esperanza recibió dos transferencias, una por 25 mil y otra por 15 mil pesos, recursos de los que habría dispuesto, por lo que con estos elementos, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
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La mujer fue detenida el 14 de agosto en la alcaldía Coyoacán.
En la audiencia celebrada al día siguiente, el juez encontró los elementos suficientes para vincularlo a proceso.
LL
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