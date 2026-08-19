Charly López afirma que no era de su conocimiento el complejo momento que atraviesa su madre, doña Elvia Celia Ortega, a quien, recientemente se le amputó un dedo, medida derivada de la diabetes que padece; el cantante no descarta buscar a su progenitora para apoyarla en lo necesario, sin embargo, precisa que, en ese acercamiento, exista la posibilidad de reconciliarse con sus hermanos.

El exGaribaldi fue captado en una clínica dental, junto con Tony Balardi y Alex Bisogno; todos fueron invitados a promover los servicios dentales del establecimiento y, ahí, se conjuntaron varios medios televisivos que cuestionaron a Charly acerca de su situación familiar.

La visita de López al dentista coincidió con la publicación de la revista "TV Notas" que, ayer, martes 18 de agosto, mostró una entrevista con la mamá de Charly y sus dos hermanos mayores; Ariadna y René, su sobrina Nabila (hija de Aridna), también participó en la charla.

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En ella, doña Elvia Celia habló de la diabetes que padece y las dificultades, inherentes a la enfermedad, a las que se enfrenta día con día; la consecuecia más reciente fue la amputación de uno de sus dedos, luego de una visita de urgencia al ISSSTE.

Desde que la señora padece diabetes, explicó, fue su hijo René quien se hizo cargo de sus cuidados; asistirla en su aseo personal, realizarle curaciones, proveerla de alimento y de que ingiera sus medicamentos, conforme a las indicaciones médicas, así como acompañarla a sus consultas.

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El traslado a sus citas médicas, como contaron a la revista, se ha dificultado por el hecho de que doña Elvia Celia y René, viven en el segundo piso de un edificio; además, su vivienda cuenta con dos pisos y, la habitación de la señora, se encuentra en la parte de arriba, lo que la mantiene, la mayoría del tiempo, impedida de trasladarse a la planta baja.

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En esa charla con la revista, René y su hermana Ariadna, como la madre de los dos, hablaron del distanciamiento que existe con Charly, a raíz de una serie de desencuentros y diferencias que tuvieron lugar durante la pandemia, en 2020, esto debido a que, Charly habría consignado a su madre para administrar un negocio suyo, pero cuando su madre reculó, al notar presuntas anomalías, su hijo se negó a pagarle un dinero que, según cuenta la familia del cantante, él se había comprometido a entregarle.

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Ahora, y en la situación que se encuentra doña Elvia Celia, piden al cantante apoyar a su madre, solicitándole, específicamente, que los ayude a conseguir una vivienda de un piso, en el que la señora pueda ser trasladada con mucha más facilidad, así como la búsqueda de una enfermera que asista a René en los cuidados de su madre.

A raíz de estas declaraciones, Charly dijo a "Venga la alegría" que no estaba enterado de la amputación que atravesó su madre, debido a que tiene bloqueados los números telefónicos de René y Ariadna, sin embargo, negó que se haya desentendido de su madre, la que afirma que, a pesar de la distancia, estima y respeta.

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"Esas declaraciones se me hacen muy raras, yo no sabía que estaba mal, no estaba enterado, te soy muy honesto, ya saben que soy muy directito, no lo sabía porque los tengo bloqueados; yo creo que sí, a ella sí, con gusto lo voy a hacer y voy hacer la llamada, México somos de mamá, todos, entonces, pase lo que pase, no deja de ser mi madre".

Por su parte, Charly indicó que si se alejó de su familia fue porque cayó en la cuenta que debía ponerles límites, ya que, aparentemente, ellos solicitaban su apoyo económico constante.

"¿Creerán que soy millonario?, desde los 19 años, desde que estoy chavito, siempre los he ayudado y, el que ha apoyado siempre, he sido yo, en ese sentido, en lo económico; hay un punto en donde hay que poner límites, yo nunca he recibido, cuando he estado mal, un ´¿qué necesitas?´, ´¿te hace falta?´", profundizó.

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Charly exhortó a su familia a hablar con él de forma directa y no a través de intermediarios pues, indicó que, a pesar de que los tiene bloqueados vía telefónica, conocen cuál es su domicilio.

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