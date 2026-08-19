Michoacán despertó este miércoles con un fuerte despliegue de fuerzas estatales y federales tras una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos en la entidad. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en conferencia de prensa que el Gabinete de Seguridad realizaba un operativo en esta área para detener a “objetivos prioritarios y generadores de violencia”.

Apenas un par de horas después, autoridades reportaron la captura de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado. Entre las detenidas sobresalen dos mujeres, Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”.

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“El Tío Lako”, hombre de confianza de “El Mencho”

Fundador del CJNG, “El Tío Lako” era una de las personas más cercanas y de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, cabeza de este grupo delictivo que perdió la vida en febrero en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo donde fuerzas federales localizaron y abatieron al “Mencho” también murió Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, quien era hijo de Heraclio Guerrero.

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que este “R1” es diferente a Ramón Álvarez Ayala (también apodado “R1”), señalado como autor intelectual del homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue privado de la vida el 1 de noviembre de 2025.

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Después de la caída de Oseguera Cervantes, Heraclio Guerrero “El Tío Lako” era considerado una de las cartas más fuertes para suceder a su aliado en la dirección general del Cártel Jalisco.

La fundación InSight Crime identifica a Heraclio Guerrero Martínez como “responsable de buena parte de las operaciones de robo de combustible” del CJNG. De acuerdo con esta plataforma, esta actividad se ha convertido en uno de los negocios criminales más rentables y con mayor alcance internacional para este grupo delincuencial.

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Heraclio Guerrero, ligado al asesinato de un candidato de Morena

En noviembre de 2015, el entonces procurador de Michoacán, José Martín Godoy, informó que siete presuntos detenidos del CJNG, que se encontraban puestos a disposición de la autoridad, estaban relacionados al asesinato de Enrique Hernández Saucedo, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro.

Entre los implicados se hallaba el propio Heraclio Guerrero Martínez.

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A decir de Martín Godoy, “El Laco” —como lo identificaban en ese entonces— y sus seis escoltas son personas relacionadas con diferentes hechos delictivos en la zona colindante con el estado de Jalisco.

Hernández Saucedo, exlíder de las autodefensas en Yurécuaro, fue ejecutado el 14 de mayo por sujetos armados en pleno acto de campaña realizado en el lugar conocido como Barrio del Diablo, de esa localidad.

Con información de Carlos Arrieta*

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