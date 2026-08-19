Integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), realizaron el aseguramiento de cuatro embarques que contenían 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cargamento provenía de Asia con destino a la Ciudad de México.

Los uniformados hallaron los cigarros distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, con un peso de 8 mil 525 kilogramos, los cargamentos proceden de Singapur y Sri Lanka.

De acuerdo con la documentación, los cargamentos se encontraban amparados por cuatro guías aéreas, con diferentes empresas vendedoras e importadoras.

Lee también Argentina autoriza deportación de Fernando Farías Laguna; podría llegar a México en las próximas horas

La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado, hasta determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad informó que la actuación conjunta de ANAM a través de la Aduana del AICM y del personal de Semar refrenda la efectividad de la estrategia implementada por ambas dependencias basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, tecnología de inspección no intrusiva y coordinación operativa, con el objetivo de identificar y neutralizar operaciones de comercio exterior que presenten indicadores de riesgo.

[Publicidad]

Lee también México en la OEA descarta riesgos en América ante amenaza en Nicaragua de cancelar elecciones; llama a la no intervención

Las autoridades refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

Aseguran 5.8 millones de cigarros apócrifos provenientes de Singapur y Sri Lanka. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

em/apr