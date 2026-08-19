Nación | 19-08-26 | 12:42 | Actualizada | 19-08-26 | 12:45 |

Integrantes de la Secretaría de Marina () y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), realizaron el aseguramiento de cuatro embarques que contenían 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cargamento provenía de Asia con destino a la Ciudad de México.

Los uniformados hallaron los cigarros distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, con un peso de 8 mil 525 kilogramos, los cargamentos proceden de Singapur y Sri Lanka.

De acuerdo con la documentación, los cargamentos se encontraban amparados por cuatro guías aéreas, con diferentes empresas vendedoras e importadoras.

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La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado, hasta determinar su situación jurídica.

El informó que la actuación conjunta de ANAM a través de la Aduana del AICM y del personal de Semar refrenda la efectividad de la estrategia implementada por ambas dependencias basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, tecnología de inspección no intrusiva y coordinación operativa, con el objetivo de identificar y neutralizar operaciones de comercio exterior que presenten indicadores de riesgo.

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Las autoridades refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

Aseguran 5.8 millones de cigarros apócrifos provenientes de Singapur y Sri Lanka. Foto: Especial
Aseguran 5.8 millones de cigarros apócrifos provenientes de Singapur y Sri Lanka. Foto: Especial

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