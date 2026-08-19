Hay vestidos que pasan de la pantalla a la historia. El rosa satinado que Marilyn Monroe llevó en Gentlemen Prefer Blondes es uno de ellos: con un enorme moño en la espalda, guantes largos y joyas brillantes, el look terminó convertido en una de las imágenes más reconocibles del glamour de Hollywood. Ahora, más de siete décadas después de aquella película, vuelve a aparecer en una escala mucho más pequeña, pero con el mismo objetivo: convertirse en objeto de deseo.

Para celebrar los 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie presenta una nueva edición Barbie Signature Marilyn Monroe, inspirada precisamente en la aparición de la actriz en el número musical “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, de Los hombres las prefieren rubias.

Y aunque se trata de una muñeca de colección, buena parte de su atractivo está en el vestuario. Barbie no eligió cualquier momento de la carrera de Marilyn: recuperó uno de los looks que ayudaron a construir la imagen de glamour que todavía asociamos con ella.

El vestido rosa que llegó de Hollywood a Barbie

En la película de 1953, Marilyn interpretó a Lorelei Lee y apareció con un vestido rosa satinado de escote pronunciado, acompañado por un gran moño en la espalda, guantes largos y joyería brillante.

El vestuario original fue creado por William Travilla y terminó convirtiéndose en uno de los looks más reconocibles de la actriz. Más de 70 años después, la nueva Barbie retoma esos códigos: lleva el vestido rosa, el espectacular moño posterior, guantes dramáticos y joyas que evocan los diamantes del número musical.

El cabello tampoco podía quedar fuera de la ecuación. La muñeca recupera el característico rubio platino de Marilyn, completando una imagen que funciona casi como una miniatura del glamour de la época dorada de Hollywood.

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La elección del look tampoco es nueva para Barbie. En 1997, Mattel ya había lanzado una muñeca inspirada en Marilyn con una recreación del mismo vestido rosa de Gentlemen Prefer Blondes. A aquella versión le siguieron otras muñecas basadas en distintos momentos de estilo de la actriz

¿Cuánto cuesta la Barbie de Marilyn Monroe?

a edición especial de la icónica actriz ya está disponible en México con un precio sugerido de $2,399 MXN.

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, su emblemático vestido rosa pasa de las cámaras de Hollywood a una edición de colección imprescindible.

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Marilyn Monroe: mucho más que un ícono de estilo

El homenaje de Barbie llega en un momento particularmente simbólico. 2026 marca un siglo desde el nacimiento de Marilyn, pero su influencia continúa apareciendo en la moda, el cine y la cultura popular.

Nacida como Norma Jeane Mortenson, Marilyn construyó una carrera que la llevó de sus primeros trabajos como modelo y actriz a convertirse en una de las figuras más reconocibles del Hollywood del siglo XX. Su filmografía incluye títulos como Gentlemen Prefer Blondes, The Seven Year Itch, The Misfits y Some Like It Hot, película por la que recibió un Globo de Oro como Mejor Actriz en una comedia.

El icónico vestido de Marilyn Monroe en Gentlemen Prefer Blondes. Foto: Cortesía Mattel

Pero reducir su historia al glamour sería quedarse con apenas una parte. En 1955, Marilyn creó Marilyn Monroe Productions, convirtiéndose en una de las primeras mujeres de Hollywood en establecer su propia productora. Ese movimiento representó una apuesta por tener mayor control sobre su carrera y por desafiar las reglas de una industria en la que las decisiones importantes seguían estando principalmente en manos de hombres.

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Por eso, el nuevo homenaje de Barbie no recupera únicamente un vestido. También retoma la imagen de una mujer que construyó su propia identidad pública y cuya influencia terminó trascendiendo la pantalla.

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Una Barbie pensada para coleccionistas

La nueva Barbie Signature Marilyn Monroe fue desarrollada en colaboración con The Estate of Marilyn Monroe LLC, con el objetivo de recrear los elementos que hacen reconocible aquel momento cinematográfico.

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Barbie Signature. Foto: Cortesía Mattel

El resultado reúne el vestido rosa, el gran moño, los guantes y las joyas en una pieza que funciona tanto como homenaje cinematográfico como objeto de colección.

La edición pertenece a la línea Barbie Signature y continúa una historia que Mattel comenzó hace casi tres décadas con sus primeras muñecas inspiradas en Marilyn. La nueva versión llega, además, en un año que convierte el lanzamiento en una celebración particularmente especial: el centenario de su nacimiento.

Y aquí está uno de los detalles que hace que esta Barbie resulte especialmente interesante desde la moda: no se limita a reproducir la apariencia de una celebridad, sino que toma como referencia un vestuario cinematográfico que ya forma parte de la historia de la moda y del entretenimiento.

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La Barbie Barbie Signature Marilyn Monroe ya se encuentra disponible. Foto: Cortesía Mattel

El vestido rosa de Marilyn ha sobrevivido a generaciones precisamente porque no depende únicamente de una tendencia. Su silueta, su color y ese enorme moño siguen siendo reconocibles incluso fuera de la película que lo hizo famoso. Ahora, Barbie lo convierte en una pieza de colección.

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