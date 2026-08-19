Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante el mes de julio del 2026, Tamaulipas registró la cifra más baja de homicidio doloso desde enero de 2015, ubicándose entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva, por debajo de la media nacional.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, afirmó que estos resultados reflejan el trabajo coordinado y permanente de las instituciones que participan en la coordinación institucional de la Mesa de Paz, que preside diariamente el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Dijo que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mes de julio también registró para Tamaulipas la menor incidencia desde 2015 en robo de vehículo y robo a casa habitación.

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Tamaulipas registra en julio los niveles más bajos de incidencia delictiva en más de una década. | Foto: Especial.

“La reducción sostenida de los principales delitos demuestra que la coordinación institucional está generando resultados concretos y nos obliga a mantener y fortalecer las acciones para seguir mejorando las condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias tamaulipecas”, expresó.

Durante julio, Tamaulipas también se ubicó entre las entidades con menor incidencia nacional en delitos de alto impacto: lugar 7 en homicidio doloso, entre las cinco entidades con menor incidencia en robo a transeúnte y dentro de las diez con menor incidencia en extorsión y robo de vehículo.

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Zúñiga Castillo afirmó que los resultados forman parte de una tendencia favorable en materia de seguridad y refrendan el compromiso de las instituciones para mantener la coordinación y fortalecer las acciones orientadas a la prevención y atención de los delitos en Tamaulipas.

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