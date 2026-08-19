Culiacán, Sin. a 19 de agosto.- La seguridad de Mazatlán fue reforzada con la asignación de más elementos del Ejército, navales y de la Policía Estatal y se trabaja en el diseño de una estrategia de seguridad fortalecida para este municipio y Escuinapa, anunció la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.

Señaló que el nuevo subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, coronel Efrén Martínez Casimiro, una de sus primeras asignaciones prioritarias que tiene, es trabajar en el diseño de un esquema y estrategias de seguridad para Escuinapa y Mazatlán.

Precisó que este nuevo funcionario, conoce perfectamente la situación que se presenta en todo el estado, pero, su atención, en estos momentos se va a cenyeraltrar en la formulación de una estrategia de seguridad para estos dos municipios sureños

Indicó que en el caso de los feminicidios que se han registrado, en atención a las víctimas colaterales de este delito, como son los menores de edad que quedan en la orfandad, la Secretaría de las Mujeres, tiene un programa de apoyos para ellos.

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En su visita a la ciudad de Mazatlán, la gobernadora interina, asistió como invitada a la ceremonia de entrega-recepción, del mando de armas de la Cuarta Región Naval, en donde asumió el cargo Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo.

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Comentó que el nuevo comandante naval, va encabezar las mesas de seguridad que se tienen todos los días y trabajará en forma coordinada con los tres niveles de gobierno, como se viene realizando

Se dio a conocer que el nuevo comandante de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Felipe de Jesús, cuenta con 42 años en activo en las fuerzas armadas, es ingeniero en Ciencias Navales, con maestría en administración naval, diplomado de Estado Mayor y maestría en administración militar para la seguridad interior.

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