Cuernavaca, Mor.- El Gobierno de Morelos enfrenta una grave vulnerabilidad informática al carecer de una infraestructura centralizada y de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) que garantice la protección y continuidad de la información digital de sus dependencias.

Para frenar este riesgo, la Agencia de Transformación Digital proyecta una inversión superior a los 100 millones de pesos destinada a la construcción de un Centro Estatal de Datos y un Centro de Respaldo.

El titular de la dependencia, Samuel Rivera Muciño, confirmó que actualmente el estado opera únicamente con "minicentros" dispersos que no cumplen con los estándares para resguardar los más de 300 trámites digitales vigentes.

Samuel Rivera Muciño confirmó que actualmente el estado opera únicamente con "minicentros" dispersos que no cumplen con los estándares de seguridad digital. | Foto: Especial.

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La propuesta técnica, que incluye la adquisición de servidores, conectividad y equipamiento especializado, ya fue entregada a la gobernadora Margarita González Saravia con miras a ser integrada en el Presupuesto de Egresos 2027, informó Rivera Muciño.

En conferencia de prensa se informó que, aunque la entidad avanza en la homologación de bases de datos en áreas como Movilidad, Registro Civil y próximamente el Registro Público de la Propiedad, una eventual contingencia dejaría al gobierno sin capacidad de recuperar la información de los ciudadanos, quienes en promedio realizan 450 trámites a lo largo de su vida.

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