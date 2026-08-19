Washington. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles convocar de forma urgente una reunión, todavía sin fecha, de los ministros de Exteriores del organismo para abordar la situación de Nicaragua, tras la amenaza de su presidente, Daniel Ortega, de cancelar las elecciones.

La resolución, aprobada por 26 países, con la abstención de México y el voto en contra de Brasil, propone "el nivel más alto de consulta diplomática al alcance" de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien pidió al organismo mostrar "más que palabras en un papel".

"Los Estados miembros de la OEA tenemos la obligación de abordar cuestiones que son de interés común para los Estados de las Américas y no tenemos que estar ociosos allí simplemente condenando acciones. Tenemos un mecanismo al amparo de la carta y tenemos que usarlo", justificó Kozak.

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El embajador mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas, señaló que "México reafirma su compromiso con el respeto a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Proponemos privilegiar el diálogo, tender puentes y buscar soluciones pacíficas, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

La resolución de hoy está precedida por una condena de los daños provocados por el gobierno de Ortega, entre los que los miembros de la OEA alertaron el deterioro democrático y la actual situación de "emergencia".

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Nicaragua abandona la OEA

El Estado de Nicaragua se retiró de la organización en 2023, después de que el presidente nicaragüense activara el proceso para abandonar el organismo por sus críticas a los comicios presidenciales en los que fue reelegido.

La Asamblea General de la OEA descalificó las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 que se celebraron con los principales candidatos opositores en prisión y resolvió que "no fueron libres, justas ni transparentes".

Nicaragua está gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

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Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

Daniel Ortega busca eliminar elecciones en Nicaragua

El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

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Sin embargo, el pasado 19 de julio Ortega sentenció, durante un acto público para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

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