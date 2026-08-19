Las páginas de internet gob.mx del Gobierno de México están inhabilitadas de manera temporal.

A través de X, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que esto es debido a un corte de conectividad.

"En 25 minutos quedarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra", comentó.

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