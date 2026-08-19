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Las páginas de internet gob.mx del Gobierno de México están inhabilitadas de manera temporal.
A través de X, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que esto es debido a un corte de conectividad.
"En 25 minutos quedarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra", comentó.
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