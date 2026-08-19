Hermosillo, Son. - Alrededor de 50 pacientes y trabajadores fueron evacuados del Centro de Salud IMSS-Bienestar de la colonia Emiliano Zapata, al sur poniente de Hermosillo, luego de registrarse un derrame de ácido muriático.

El incidente ocurrió poco antes de las 10:00 horas en la clínica ubicada en el cruce del bulevar Solidaridad y la calle Pericos, donde había dos recipientes de plástico con capacidad de 20 litros cada uno.

Ante el riesgo por los vapores del químico, el personal de la clínica activó el protocolo de seguridad y desalojó a pacientes y trabajadores para evitar una posible intoxicación.

Elementos de Bomberos de Hermosillo y de Protección Civil acudieron al lugar para controlar el derrame, realizar labores de limpieza y ventilar las instalaciones.

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Un elemento del Departamento de Bomberos informó que habrían alcanzado a derramarse alrededor de dos litros de la sustancia.

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El recipiente que presentó la fuga fue retirado del inmueble, mientras elementos de la Policía Estatal permanecieron en el sitio como apoyo durante la atención de la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas lesionadas ni intoxicadas por los vapores generados por el derrame.

Como medida preventiva, el Centro de Salud informó que se suspendieron las consultas durante el resto de este miércoles, mientras se concluyen las labores necesarias para garantizar condiciones seguras dentro de las instalaciones.

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JACL/cr