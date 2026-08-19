La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el caso de una niña de 12 años que fue detectada con un embarazo de casi ocho meses cuando acudió al Hospital General de Múzquiz debido a un “malestar en el estómago”.

Se confirmó que la niña de 12 años presenta 34 semanas de gestación. Fueron las autoridades del hospital las que notificaron de inmediato a instancias de la fiscalía de Coahuila y de la Procuraduría de los Niños Niñas y Familia (Pronnif), para realizar las diligencias y brindar protección a la menor.

Según se informó, la menor vive con su madre y acudieron al hospital por malestares de la niña. Sin embargo, en la atención médica y los estudios practicados, se detectó el avanzado embarazo.

Según se informó, la menor vive con su madre y acudieron al hospital por malestares de la niña. | Ilustración: ANI CORTÉS

Lee también Grupo armado asesina a cuatro miembros de una familia en Tlapa, Guerrero; siete logran escapar del ataque

Al notificar a la Pronnif y el ministerio público, serán estas instancias las que realicen las investigaciones para determinar las circunstancias del embarazo de la menor.

Según las primeras investigaciones, otro menor de 12 años sería el presunto progenitor del bebé.

[Publicidad]

Al tratarse de dos menores, las autoridades no precisaron más información, y simplemente refirieron que mantenían el seguimiento médico de la niña y se avanzaba en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL