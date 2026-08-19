[Publicidad]
La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el caso de una niña de 12 años que fue detectada con un embarazo de casi ocho meses cuando acudió al Hospital General de Múzquiz debido a un “malestar en el estómago”.
Se confirmó que la niña de 12 años presenta 34 semanas de gestación. Fueron las autoridades del hospital las que notificaron de inmediato a instancias de la fiscalía de Coahuila y de la Procuraduría de los Niños Niñas y Familia (Pronnif), para realizar las diligencias y brindar protección a la menor.
Según se informó, la menor vive con su madre y acudieron al hospital por malestares de la niña. Sin embargo, en la atención médica y los estudios practicados, se detectó el avanzado embarazo.
Lee también Grupo armado asesina a cuatro miembros de una familia en Tlapa, Guerrero; siete logran escapar del ataque
Al notificar a la Pronnif y el ministerio público, serán estas instancias las que realicen las investigaciones para determinar las circunstancias del embarazo de la menor.
Según las primeras investigaciones, otro menor de 12 años sería el presunto progenitor del bebé.
[Publicidad]
Al tratarse de dos menores, las autoridades no precisaron más información, y simplemente refirieron que mantenían el seguimiento médico de la niña y se avanzaba en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Economía
México requiere reforma fiscal antes de que aumente la presión demográfica; Scotiabank propone un nuevo pacto federal
Nación
Con charola en mano, Lilly Téllez pide a legisladores mostrar apoyo a Andy López; los reta a entregar sus visas
Estados
Cae ladrón de transporte público en la ciudad de Puebla; es su arresto número 10
Menú
Recetas con hongos: 3 opciones para preparar en casa
Espectáculos
¿Quién es María Karunna? La cantante con mucho ritmo llega a La Granja VIP como octava revelada
Al día
Azucena Cisneros anuncia apoyo de 400 pesos para zapatos escolares en Ecatepec
Espectáculos
Sandra Cuevas será sometida a cirugía de más de diez horas, ¿Se hará nuevo arreglito?
Fútbol
Investigan muerte de un hombre dentro del estadio del Charlton Athletic