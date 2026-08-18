Hermosillo, Sonora. - Más de 200 ranchos y dos minas que permanecían bajo control de organizaciones criminales han sido recuperados en Caborca, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró que la región se encuentra actualmente entre las zonas más seguras de Sonora.

El mandatario señaló que durante años, grupos delictivos fueron extendiendo su presencia en el desierto de Caborca hasta asumir el control de ranchos, minas y áreas productivas.

“Había ganaderos que tenían 10, 12 años sin poder acceder a sus ranchos. Y ahorita absolutamente todos los ranchos los hemos recuperado”, afirmó.

En conferencia de prensa, Durazo destacó que el operativo para recuperar el territorio incluyó detenciones, aseguramiento de armas y acciones coordinadas entre las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Lee también Sinaloa registra cuatro homicidios en 24 horas; ataques ocurrieron en Culiacán y Mazatlán

Entre las instituciones que participan se encuentran el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la Policía Estatal y la Policía Municipal.

[Publicidad]

El gobernador sostuvo que la recuperación territorial también permitió reactivar actividades agrícolas y ganaderas que habían sido afectadas por la presencia del crimen organizado.

Como ejemplo de la transformación, recordó que Caborca llegó a registrar 153 homicidios dolosos durante 2022, uno de los años más violentos para el municipio.

En 2021 se contabilizaron 124 homicidios, mientras que para 2023 la cifra bajó a 23. En 2024 se registraron 113, hubo nuevamente un repunte derivado de disputas entre grupos criminales.

[Publicidad]

Lee también Víctima de tentativa de feminicidio en Morelos niega perdón a su agresor; exige todo el peso de la ley

En 2025 hubo 41 homicidios, con lo que comenzó una reducción sostenida de la violencia y, en lo que va de 2026, se han contabilizado 5 homicidios dolosos.

“Debería ser cero, es cierto”, reconoció Durazo, aunque destacó que actualmente Caborca registra una de las incidencias delictivas más bajas de la entidad.

[Publicidad]

El presidente municipal, Abraham “El Cubano” Mier, afirmó que la recuperación de la seguridad permitió que habitantes y productores regresaran a zonas rurales que durante años permanecieron prácticamente inaccesibles.

Incluso relató que él mismo pasó entre cinco y seis años sin poder acudir a uno de sus ranchos debido a la inseguridad.

Lee también CTM denuncia retrasos en construcción de viviendas del Infonavit en Sonora; miles de trabajadores siguen en espera, dice

[Publicidad]

El alcalde destacó que actualmente sus hijos, familiares y amigos pueden acudir nuevamente a estas propiedades, al igual que productores agrícolas y ganaderos de la región.

Durazo aseguró que la recuperación de Caborca es resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad y de las acciones emprendidas para recuperar el control territorial.

El mandatario afirmó que el municipio dejó atrás la etapa en la que era noticia nacional por los hechos violentos y ahora se encuentra entre las zonas con mejores condiciones de seguridad en Sonora.

[Publicidad]

Añadió que, en el transcurso de su administración, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha destinado una inversión cercana a los mil millones de pesos, destinada a obras de infraestructura vial, educativa, y de vivienda.

dmrr/cr