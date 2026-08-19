En los años 2000, los tenis con suela gruesa y llamativa fueron los favoritos para experimentar y romper las reglas de la moda. Hoy, Miu Miu retoma esa esencia con el regreso de su modelo Bubble.

Dicho calzado sale de los archivos de la firma para buscar un lugar entre las tendencias actuales. Si disfrutas usar zapatillas deportivas en tus atuendos diarios, en De Última te explicamos por qué están causando revuelo.

¿Cómo son los tenis Miu Miu Bubble?

Los Miu Miu Bubble son uno de esos tenis que pueden robarse las miradas en un look. Su propuesta tomó fuerza en la presentación Otoño/Invierno 2026 de la marca, donde fue posible verlos con una silueta renovada y colores combinables.

Los Miu Miu Bubble tienen todo para convertirse en los tenis del momento.Foto: Miu Miu

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El emblemático modelo de la casa italiana de moda juega con una suela de goma redondeada, que les da un efecto de “burbuja” y añade presencia a quien los porta.

Otra característica es que sus cordones se mantienen como los sneakers tradicionales, pero en los laterales muestran el logotipo bordado junto con aplicaciones de piedras. Y en la parte trasera, sobre el talón, también incluyen el nombre Miu Miu.

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Como cada detalle suma en el diseño de los tenis Bubble, la firma indica que están hechos de poliamida reciclada, una fibra sintética recuperada que destaca por su ligereza y resistencia.

Mientras que en la cubierta destacan materiales como tejido técnico y gamuza, mezcla que les aporta diferentes texturas y los convierte en una piza para llevar por muchos años.

Los Miu Miu Bubble vuelven con volumen, texturas y una estética atrevida. Foto: Miu Miu

¿Cuánto cuestan los tenis Miu Miu Bubble?

El diseño y la nostalgia tienen precio. Los Miu Miu Bubble se venden en $2,300 USD, lo que equivale a $39,013.73 pesos mexicanos, dependiendo del diseño, el distribuidor y los costos de importación.

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De igual manera, es posible conseguirlos en plataformas como Mytheresa y Farfetch México, donde incluso se permite explorar diferentes versiones y tallas.

¿Cómo combinar unos tenis Miu Miu Bubble?

Si tienes unos Miu Miu Bubble, si planeas comprarlos o coleccionas unos de silueta similar, en tus looks relajados puedes combinarlos con con jeans de pierna amplia y pantalones holgados para replicar la estética de los 2000.

Y si prefieres salir de lo predecible, haz un contraste: acompáñalos con faldas cargo, vestidos de caída amplia y bermudas de mezclilla para fusionar el estilo femenino con lo deportivo. El secreto es jugar con las proporciones.

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La nostalgia dosmilera vuelve a nuestros pasos con los Miu Miu Bubble, una silueta que está lista para robar miradas. Foto: Cortesía Miu Miu

El regreso de los Miu Miu Bubble nos confirma que el pasado siempre encuentra nuevas maneras de acompañar nuestros looks.

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