Gracias a sus diferentes funciones, WhatsApp nos permite mantenernos comunicados a cualquier hora. Sin embargo, hay ocasiones en los que necesitamos mayor privacidad al utilizar la plataforma, y evitar que ciertas personas nos contacten.

Todo esto se logra ocultando que estás en línea, limitando tus estados o privando la información de tu perfil Aquí Techbit te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo tener mayor privacidad en WhatsApp?

Las principales funciones para ocultar tu actividad en WhatsApp son desactivar tu última hora de conexión y las confirmaciones de lectura, éstas últimas conocidas popularmente como "palomitas azules".

Ambas pueden deshabilitarse desde los "Ajustes" de tu cuenta, y con ello tendrás mayor control sobre la información que se muestra a tus contactos.

Conoce estas funciones de privacidad que ofrece WhatsApp. Foto: Unsplash

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Desactivar la última hora de conexión

Abre WhatsApp

Ingresa a “Configuración” o “Ajustes”.

Selecciona “Privacidad”.

Ve al apartado “Hora de últ. Vez y En Línea”.

Elige quién puede ver tu última hora de conexión, por ejemplo, “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” y “Nadie”.

Finalmente, en el apartado “Quién puede ver cuando estoy en línea” selecciona “Igual que la hora de últ. vez”.

Desactivar las confirmaciones de lectura

Abre WhatsApp

Ingresa a “Configuración” o “Ajustes”.

Entra a “Privacidad”.

Busca el apartado “Confirmaciones de lectura” y desactívalo.

¡Ojo! Si no muestras tu hora de última conexión y desactivas las confirmaciones de lectura, tampoco podrás las de tus contactos. No obstante, estos pasos hacen que tu actividad en la aplicación pase desapercibida.

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Desactivar tu última hora de conexión te permitirá mantener un perfil bajo en WhatsApp. Foto: Unsplash

¿Qué otras funciones de privacidad desactivar en WhatsApp?

Si eres una persona que disfruta su privacidad y mantener un perfil bajo en WhatsApp, otras funciones que te recomendamos desactivar son:

Foto de perfil, información, enlaces y grupos

Abre WhatsApp

Ingresa a “Configuración” o “Ajustes”.

Selecciona “Privacidad”.

En los apartados “Foto de perfil”, “Info.” y “Enlaces”, selecciona “Nadie”.

Ve al apartado “Grupos” y elige quién puede añadirte, por ejemplo, “Todos”, “Mis contactos” y “Mis contactos, excepto…”.

Cambia la configuración de tus estados

Abre WhatsApp

Ingresa a “Configuración” o “Ajustes”.

Entra a "Privacidad".

Pulsa el apartado “Estados”.

Selecciona con quién quieres compartirlos, por ejemplo, “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” o “Solo compartir con…”.

También desactiva la función “Permitir compartir” para que otras personas no puedan compartir o reenviar tus estados.

Finalmente, desactiva la función “Historia de Facebook” e “Historia de Instagram” para que tus estados no se compartan en esas redes sociales.

Silencia las llamadas

Abre WhatsApp

Ingresa a “Configuración” o “Ajustes”.

Entra a “Privacidad”.

Dirígete al apartado “Llamadas”.

Activa la función “Silenciar llamadas de números desconocidos”. Aunque selecciones esta opción, sus notificaciones se seguirán mostrando en la pestaña "Llamadas" y en tus notificaciones, pero tú decides si contestar o no.

¡Ya lo sabes! Sencillos ajustes te permiten aumentar tu privacidad y decidir qué tan visible eres dentro de WhatsApp. Todos los puedes reestablecer en el momento que lo desees.

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