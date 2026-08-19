Hace unos días concluyó el primer bloque del registro de líneas telefónicas en el país y las personas que no cumplieron con el proceso han quedado sin servicio de telefonía.

Si eres uno de ellos, no te preocupes, ya que aún tienes la oportunidad de ponerte al corriente con el registro para recuperar tu línea.

¿Quieres saber cómo? Entonces presta atención porque en Tech Bit te ayudamos con ello.

Si suspenden tu línea telefónica, tu número no se pierde de manera inmediata, solo se suspende. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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¿Cómo recuperar tu línea telefónica?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el registro de líneas telefónicas es de carácter obligatorio, ya que tiene el propósito de aminorar el índice de extorsiones y otros delitos al eliminar el anonimato del padrón de telefonía del país.

Y según se indica en el nuevo calendario del trámite, el pasado 15 de agosto finalizó el periodo de registro para los titulares cuyo número telefónico termina en 0.

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Si es tu caso y no cumpliste con el procedimiento, es momento de que recuperes tu línea telefónica antes de que tu número sea inactivado. Para ello solo necesitas tener a la mano tu identificación oficial si eres persona física, o tu RFC en caso de que seas persona moral.

Posteriormente, acude a un módulo de tu compañía móvil para realizar el trámite, o bien, haz el registro en línea:

Visita el portal crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, o el sitio oficial de tu compañía móvil.

Presiona “Registrar mi línea” y acepta los términos y condiciones.

Enseguida, escribe tu número de celular e ingresa el código que recibas vía SMS.

Sube una fotografía de tu identificación oficial y realiza la prueba de vida que se te pida.

Una vez que recibas un código de registro por mensaje SMS, el trámite ha quedado finalizado.

Recuperar tu línea telefónica no tiene costo, así que nadie debe exigirte ningún tipo de pago. Asimismo, recuerda que si eres persona física tienes la oportunidad de dar de alta hasta 10 números, y si eres persona moral puedes vincular más.

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Si no vinculas tu línea telefónica solo podrás hacer llamadas de emergencia. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

¿Cuáles son las próximas fechas del registro de líneas telefónicas?

Actualmente, los usuarios cuyo número telefónico termina en 1, deben registrar su línea antes del 31 de agosto.

Y para que las próximas fechas no te sorprendan, aquí te dejamos el calendario del registro:

Números que terminen en 2: 15 de septiembre

Números que terminen en 3: 30 de septiembre

Números que terminen en 4: 15 de octubre

Números que terminen en 5: 31 de octubre

Números que terminen en 6: 15 de noviembre

Números que terminen en 7: 30 de noviembre

Números que terminen en 8: 15 de diciembre

Números que terminen en 9: 31 de diciembre

En caso de que se te pase la fecha para dar de alta tu línea telefónica, recupérala lo antes posible con este procedimiento sencillo. ¿Ya vinculaste tu número?

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