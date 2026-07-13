Aunque no lo creas, tu número telefónico puede ser clonado sin que lo adviertas, debido a una práctica denominada SIM swapping (traducida al español como duplicación de SIM).

Y a pesar de que no hay una estadística oficial de mexicanos que han sido víctimas de este ciberataque, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha hecho hincapié en que se trata de uno de los principales fraudes digitales más comunes a nivel global.

Y para que permanezcas atento a él, en Tech Bit te decimos cómo identificarlo.

Presta atención a las 6 señales de alerta que indican que tu número ha sido clonado por SIM Swapping. Foto: Pixabay

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¿Cómo saber si tu número telefónico ha sido clonado?

Mobbeel, empresa española enfocada en ciberseguridad, expone que el SIM Swapping consiste en obtener un duplicado de una tarjeta SIM asociada a una línea telefónica, con el propósito de suplantar la identidad del titular para interceptar llamadas y acceder a sus cuentas bancarias a través de mensajes SMS.

Para conseguirlo, los cibercriminales convencen a tu operadora para que transfieran tu número a una SIM que ellos controlan. Por eso, es fundamental que si notas las siguientes 6 señales, actúes de inmediato porque quizá hayan clonado tu número telefónico:

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Señal móvil débil o nula

Este es probablemente el indicio más común, ya que si tu número fue duplicado puede perder la conexión a la red de manera constante y a pesar de reiniciar tu celular no se restablece por completo.

Intentos de acceso a tus cuentas

Si recibes correos sobre restablecimiento de contraseñas e inicios de sesión que no hiciste, es probable que un tercero esté usando tu número para obtener códigos de verificación y tomar el control de tus cuentas, redes sociales y hasta tu banca digital.

Recibes notificaciones de cambios que no solicitaste

Otra señal es recibir mensajes o correos electrónicos que anuncian la activación de una nueva tarjeta SIM a tu nombre, la portabilidad de tu número u otras modificaciones en tu cuenta o contrato telefónico sin que tú las hayas tramitado.

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Ya no puedes acceder a tus servicios digitales

Si percibes que tus contraseñas dejan de funcionar en tus redes sociales, correo electrónico o banca digital, podría ser porque los ciberdelincuentes las actualizaron mediante códigos enviados a tu número celular.

Publicaciones inusuales en redes sociales

Si observas publicaciones en tus perfiles de redes sociales que no hayas publicado, cabe la posibilidad de que un cibercriminal se haya adueñado de tu número para iniciar sesión y controlar tus cuentas.

Movimientos financieros o alertas sospechosas

Uno de los indicios más importantes es que si hay transferencias, depósitos o compras que no realizaste tú, puede tratarse de un caso de SIM Swapping.

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Si fuiste víctima de SIM Swapping cambia de número telefónico. Foto: Freepik

¿Cómo evitar que tu número de celular sea clonado?

Evita responder correos electrónicos sospechosos y no abras enlaces de dudosa procedencia porque podrían tratarse de phishing.

No proporciones datos personales a terceros.

Protege tus cuentas telefónicas con contraseñas únicas, códigos PIN y preguntas de seguridad.

Si tienes la posibilidad de utilizar métodos diferentes para autenticar tus cuentas, hazlo. Así los cibercriminales, tendrán un acceso reducido a tus cuentas vinculadas a tu número.

Si sospechas que tu número telefónico ha sido presa del SIM Swapping, comunícate de inmediato con tu operadora para c que te orienten. Igualmente, da aviso a tus contactos para que estén atentos ante cualquier intento de extorsión.

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