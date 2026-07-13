Hay colaboraciones que nadie veía venir, pero que simplemente tienen sentido. Esta vez, New Era unió el legado de Batman, uno de los Superhéroes más icónicos de DC, con la historia de los Sultanes de Monterrey, dando como resultado una colección que mezcla deporte, moda y cultura pop.

Se trata de la primera ocasión en que el Caballero de la Noche aterriza oficialmente en el uniforme del histórico equipo de beisbol mexicano. La propuesta toma como punto de partida la estética de la clásica serie de televisión de los años 60, rescatando el lado más nostálgico y colorido del personaje para reinterpretarlo desde la identidad de los Fantasmas Grises.

Foto: Cortesía New Era

El resultado son jerseys, gorras y detalles gráficos donde el emblemático murciélago de Ciudad Gótica convive con el logo de los Sultanes, creando piezas que parecen sacadas tanto de un cómic vintage como de una colección streetwear.

Una colección inspirada en el Batman más clásico

Bajo el nombre Batman Vintage 66, la colección recupera la esencia gráfica que convirtió al personaje en un fenómeno de la cultura popular. Predominan los tonos azul marino, negro y amarillo, además del clásico logotipo retro de Batman que protagoniza el uniforme.

El Caballero de la Noche por primera vez en un uniforme de beisbol mexicano. Foto: Cortesía New Era

Las prendas incorporan detalles bordados, tipografías inspiradas en los cómics clásicos y referencias que remiten directamente al universo creado hace más de ocho décadas, demostrando que Batman continúa siendo un referente de estilo más allá del cine o las historietas.

La colaboración también incluye las icónicas gorras 59FIFTY, silueta oficial del beisbol profesional, así como modelos 39THIRTY, ambas con elementos exclusivos que fusionan la identidad de los Sultanes con la estética del héroe de DC.

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Los jugadores estrenaron el uniforme especial durante la serie frente a Toros de Tijuana, que se disputó los pasados 10, 11 y 12 de julio, convirtiendo el diamante en el escenario donde el deporte y cultura pop se encuentran.

Gorras y jerseys forman parte de esta colección. Foto: Cortesía New Era

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Más que una colección, un homenaje a dos leyendas

Durante más de 80 años, Batman ha trascendido los cómics para convertirse en un símbolo de resiliencia, misterio y estilo. Por su parte, los Sultanes de Monterrey han construido una de las historias más importantes del beisbol mexicano.

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Con esta colaboración, New Era demuestra nuevamente su capacidad para conectar distintos universos bajo una misma narrativa. El resultado no solo celebra el legado de dos íconos, sino que también ofrece piezas pensadas para quienes disfrutan el deporte, el coleccionismo y la moda.

La colección ya se encuentra disponible en la tienda oficial de New Era dentro del Palacio Sultán, en newera.mx y en tiendas seleccionadas de la marca en todo el país.

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