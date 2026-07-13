Toluca, Méx.- El gobierno municipal de Toluca informó que, tras la caída de un rayo en el cerro de Santiago Tlacotepec, son siete las personas lesionadas, quienes fueron valoradas por los cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cerca de la iglesia Cristo de la Montaña, mientras se desarrollaba una festividad religiosa. Los reportes indican que cayó un rayo sobre un grupo de personas que se resguardaban bajo una palmera, por lo que, tras el llamado de auxilio, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de los servicios médicos.

Al lugar arribaron cuatro ambulancias y una unidad de rescate del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), así como una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron y brindaron los primeros auxilios a las siete personas.

Lee también “El infierno empezó desde que Ana Amelí no regresó a casa”; Vanessa busca a su hija, desaparecida desde 2025 en el Ajusco

Tras la revisión médica, se determinó que tres de las personas afectadas requirieron traslado hospitalario al presentar quemaduras de primer y segundo grado.

Dos de las personas fueron trasladadas a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la otra al Hospital Mónica Pretellini al tratarse de una mujer embarazada.

[Publicidad]

Ante la presencia de tormentas eléctricas, el gobierno municipal exhorta a la población a evitar espacios abiertos, zonas altas, árboles y estructuras metálicas, así como atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

mahc/LL