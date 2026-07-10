Erling Haaland se está consolidado como una de las grandes figuras del futbol por sus actuaciones con la selección de Noruega. Sin embargo, su impacto va más allá del deporte.

Durabye apariciones públicas, eventos y en publicaciones de redes sociales, el delantero también ha mostrado ser amante del buen vestir, con prendas de lujo, conjuntos icónicos y hasta bolsos de diseñador.

El estilo de Erling Haaland en 5 looks

Look vaquero

En este look cowboy, Haaland posa con un sombrero y botas vaqueras, pero añade una playera estampada y accesorios discretos, como un reloj color dorado y una pulsera en tono negro:

Erling Haaland ha convertido la moda en una extensión de su personalidad. Foto: Instagram @erling

Look veraniego

Para el verano, el futbolista apuesta por una combinación de playera azul marino, pantalón blanco, sandalias negras, gorra blanca y pulsera negra, lo que además le da un toque comfy:

Haaland luce un outfit relajado para el fin de semana. Foto: Instagram @erling

Look casual

Con una combinación de prendas en tonos neutros, gafas de sol, un bolso de mano color negro y tenis blancos, este outfit del deportista proyecta un estilo casual.

Y al mismo tiempo, se aprecian guiños de lujo discreto, logrando un equilibrio entre comodidad y sofisticación:

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Este outfit apuesta por una paleta de colores sobria, con un estilo moderno. Foto: Instagram @erling

Look de día

Aquí, la estrella de futbol apuesta por un pantalón de mezclilla en corte recto, playera blanca, tenis blancos, gafas de sol, una gorra y un bolso mediano azul marino, accesorio que cierra con armonía el look.

Aquí, la mezclilla se apodera del look y se complementa con un bolso azul. Foto: Instagram @erling

Look loungewear

Con un conjunto monocromático en beige y calcetas blancas, para este atuendo Haaland se inspira en la tendencia del loungewear, que consiste en usar prendas cómodas para el día a día pero sin que lleguen a parecer una pijama:

Los tonos neutros y las prendas a juego protagonizan los outfits de Haaland. Foto: Instagram @erling

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¿Cuál es la colección de bolsas de Erling Haaland?

Tal como se aprecia en sus publicaciones de Instagram, Haaland suele complementar sus outfits con bolsos de lujo.

Un accesorio tan sencillo como este, se ha convertido en una marca de su estilo personal. Échale un ojo a sus piezas más chic:

Hermès HAC Birkin 50 "Endless Road"

Se trata de una pieza exclusiva de la firma francesa, que reinventa la clásica silueta Haut à Courroies con un diseño que recrea un paisaje nocturno inspirado en montañas.

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Para lograr ese efecto, se usó una técnica de marquetería en pieles Togo y Swift, además de bordados que dan forma a figuras como las montañas, barandales y farolas iluminadas.

El bolso presenta una paleta de colores dominada por el azul, complementada con grises y detalles amarillos. Debido a su producción limitada, este bolso es uno de los más difíciles de conseguir.

Haaland posee una de las bolsas más exclusivas de la marca. Foto Instagram @shopfirstluxury

Hermès Birkin 40 HAC "Rock"

Otro modelo que conserva la silueta clásica de Hermès, pero incorpora cierres expuestos, estoperoles y herrajes de gran tamaño que le dan un aire moderno.

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De igual manera es de producción limitada y disponibilidad exclusiva en boutiques, convirtiéndose en uno de los bolsos más codiciados entre los coleccionistas.

Erling Haaland tiene una preferencia por los bolsos de la firma Hermès. Foto: Sothebys

En la colección del deportista también destacan la Hermès Birkin Rock y la Hermès HAC Multipockets, piezas presentadas el año pasado y que se han convertido en los favoritos de los amantes de lujo atemporal.

El futbolista noruego usa bolsos amplios. Foto: Instagram @erling

Sin duda, Erling Haaland ha demostrado que su personalidad trasciende fuera de las canchas; desde conjuntos casuales y propuestas inspiradas en el viejo Oeste hasta prendas de lujo, el delantero noruego ya es todo un ícono de moda.

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