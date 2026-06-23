La firma italiana de lujo anunció una nueva alianza con una de las figuras más reconocidas del béisbol nacional. La colaboración entre Maserati México y Haper Gamboa buscará acercar este deporte a nuevas generaciones mediante experiencias dinámicas para aficionados y diferentes iniciativas que serán presentadas durante los próximos meses.

El acuerdo representa una estrategia con la que la marca pretende fortalecer su vínculo con la comunidad deportiva, aprovechando los valores que comparte con el atleta mexicano: disciplina, constancia, liderazgo y búsqueda de la excelencia.

¿Quién es Haper Gamboa?

Dentro del béisbol profesional mexicano, Haper Gamboa se ha consolidado como una de las figuras más importantes de los últimos años. Su trayectoria incluye campeonatos, reconocimientos defensivos y el premio al Defensivo del Año de la Liga Mexicana de Beisbol en 2025, además de desempeñarse como capitán de uno de los equipos más exitosos e históricos del país.

Para Maserati, esta colaboración representa una oportunidad para conectar con nuevas audiencias a través de un deportista que ha logrado una importante influencia entre jóvenes aficionados y seguidores del béisbol.

Nace la plataforma “Haper por México by Maserati”

Uno de los anuncios más relevantes de esta alianza es la creación de “Haper por México by Maserati”, una plataforma que tendrá como objetivo impulsar la difusión del béisbol mediante actividades especiales, experiencias exclusivas y acciones enfocadas en inspirar a nuevas generaciones de deportistas.

Además, la agenda contempla encuentros con aficionados, entrega de artículos conmemorativos y eventos relacionados con el universo Maserati. La marca adelantó que durante los próximos meses se darán a conocer nuevas dinámicas, incluyendo sorteos de productos autografiados por Haper Gamboa.

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El Maserati Grecale Trofeo será el vehículo oficial

Como parte de la colaboración, Haper Gamboa utilizará un Maserati Grecale Trofeo en color Rame Folgore. Se trata de una de las versiones más exclusivas del SUV italiano, equipada con el motor V6 Nettuno desarrollado por Maserati y basado en tecnología derivada de la Fórmula 1.

Este propulsor desarrolla 530 hp, permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a 285 km/h, cifras que lo colocan entre los SUV deportivos más rápidos de la marca.

Una alianza que va más allá del automovilismo

La colaboración entre Maserati México y Haper Gamboa refleja una tendencia cada vez más común entre las marcas de lujo: vincularse con figuras deportivas para generar experiencias que trasciendan la venta de vehículos.

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En este caso, el objetivo no solo es fortalecer la presencia de Maserati en México, sino también contribuir a la promoción del béisbol mediante una plataforma que buscará acercar este deporte a más personas.

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